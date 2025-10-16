Zee Rajasthan
Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 16, 2025, 03:43 PM IST | Updated: Oct 16, 2025, 03:43 PM IST

राजस्थान में दिवाली पर थाली बजाकर बुलाई जाती है मां लक्ष्मी, सदियों से चली आ रही परंपरा के बारे में जानते हैं आप?

Diwali 2025: धन की देवी मां लक्ष्मी का पर्व दीपावली कार्तिक अमावस्या को धूमधाम से मनाया जाता है. घरों में साफ-सफाई, रंगोली, दीये और रोशनी से स्वागत की तैयारी होती है. लेकिन राजस्थान में दीपावली के अगले दिन अलसुबह एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जिसमें महिलाएं थाली बजाकर अलक्ष्मी को निष्कासित करती हैं और लक्ष्मी का आह्वान करती हैं. यह परंपरा शास्त्रों में भी वर्णित है और चार दशकों से चली आ रही है.


परंपरा का निर्वहन
हेमलता व्यास, जो पिछले 40 साल से इस रस्म को निभा रही हैं, बताती हैं कि दीपावली के अगले दिन सुबह, जब घर के सदस्य सो रहे होते हैं, महिलाएं घर में झाड़ू लगाकर कचरे को छाजले में जमा करती हैं. इस कचरे को चौराहे या मुख्य मार्ग पर फेंक दिया जाता है, मान्यता है कि इससे अलक्ष्मी बाहर चली जाती है. वापस लौटते समय वे घर के मुख्य द्वार से थाली बजाते हुए आंगन तक पहुंचती हैं, जो लक्ष्मी के आगमन की खुशी का प्रतीक है. छाजले को लकड़ी से कूटने की रस्म भी इस दौरान की जाती है.

शास्त्रीय महत्व
ज्योतिषाचार्य पंडित अशोक ओझा नानगाणी के अनुसार, शास्त्रों में इस परंपरा का उल्लेख ‘अलक्ष्मी निष्कासनमिति’ के तहत मिलता है. इसमें कहा गया है कि रात के निशीथ काल में जब लोग सो रहे हों, महिलाएं शूर्प (छाजले) और डिंडिम (थाली) से अलक्ष्मी को बाहर निकालती हैं और प्रसन्नता से लक्ष्मी को घर में आमंत्रित करती हैं. ब्रजेश्वरलाल व्यास के हवाले से ‘निर्णयसिन्धु’ के द्वितीय परिच्छेद में भी इस रस्म का वर्णन है, जो इसे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व प्रदान करता है.

सांस्कृतिक विरासत
यह परंपरा न केवल धार्मिक विश्वास का हिस्सा है, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाती है. महिलाओं की भागीदारी इसे और खास बनाती है, जो परिवार की समृद्धि और शांति की कामना करती हैं.

