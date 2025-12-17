Rajasthan News: ऊंट के खून से बनाई जाएगी एंटी-स्नेक वेनम! रिसर्च हुई पूरी

Rajasthan News: शोध से जुड़े वैज्ञानिकों के मुताबिक, भारत में हर वर्ष करीब 50 हजार लोगों की मौत सर्पदंश के कारण होती है. इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूर होते हैं.

अभी तक सर्पदंश के इलाज में जो एंटी-स्नेक वेनम इस्तेमाल किया जाता है, जो घोड़े के खून से तैयार होता है, जिससे कई बार मरीजों में एलर्जी और गंभीर रिएक्शन देखने को मिलते हैं. इसी समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने ऊंट के खून पर आधारित एंटी-स्नेक वेनम पर काम शुरू किया.

सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज की एमआरयू यूनिट पिछले 15 वर्षों से सर्प विष पर शोध कर रही है. इस दौरान 65 से अधिक बीमारियों पर रिसर्च पूरी की जा चुकी है. यूनिट के नोडल अधिकारी डॉ. संजय कौचर बताते हैं कि ऊंट के शरीर में मौजूद विशेष एंटीबॉडी सर्प विष को ज्यादा प्रभावी तरीके से निष्क्रिय कर सकती हैं, जिससे दुष्प्रभावों की आशंका कम हो जाती है.

शोध के तहत नियंत्रित मात्रा में सांप का जहर ऊंट के शरीर में डाला गया और फिर उसके खून से एंटी-स्नेक वेनम तैयार की गई. इस दवा का सफल परीक्षण चूहों पर किया गया, जहां किसी भी तरह के गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आए. इन सकारात्मक नतीजों के बाद अब मानव पर क्लिनिकल ट्रायल की तैयारी शुरू कर दी गई है.

यह पूरा शोध विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्री-क्लिनिकल मानकों के अनुरूप किया गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मानव परीक्षण भी सफल रहे, तो ऊंट के खून से बनी यह एंटी-स्नेक वेनम सर्पदंश के इलाज में एक सुरक्षित सस्ती और प्रभावी विकल्प बन सकती है और आने वाले समय में हजारों जानें बचाने में अहम भूमिका निभाएगी.

बता दें कि ऊंट मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाकों में परिवहन (सवारी और सामान ढोने के लिए), दूध, मांस, और ऊन (वस्त्र, रस्सी, कालीन बनाने के लिए) के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. इसके गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में होता है और हाल ही में इसके आंसू और खून से सांप के काटने की दवा (एंटीवेनम) बनाने में भी इसका महत्व बढ़ा है, जो ग्रामीण भारत के लिए जीवनरक्षक हो सकती है.

