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क्या आप जानते हैं रियासत काल में भी होती थी जनगणना, 1874 की इस पहली गणना ने खोले कई चौंकाने वाले राज!

Rajasthan News: देश में जनगणना को लेकर चर्चा तेज है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि रियासत काल में भी यह होती थी. 1874 में बीकानेर में पहली जनगणना हुई थी. इसमें गांव, आबादी और जातिगत आंकड़े दर्ज किए गए थे. यह प्रक्रिया शासन और योजनाओं की नींव मानी जाती थी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRounak vyas
Published: May 05, 2026, 07:24 PM|Updated: May 05, 2026, 07:24 PM
क्या आप जानते हैं रियासत काल में भी होती थी जनगणना, 1874 की इस पहली गणना ने खोले कई चौंकाने वाले राज!
Image Credit: Bikaner First Census

Bikaner News: इन दिनों देशभर में जनगणना को लेकर काफी चर्चा चल रही है. सरकार से लेकर विपक्ष तक इस मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं और आम लोग भी इसे लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि जनगणना की परंपरा आज की नहीं, बल्कि रियासत काल से ही चली आ रही है. पुराने समय में भी जनगणना बड़े स्तर पर की जाती थी और इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता था.

इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि वर्ष 1874 में बीकानेर रियासत में पहली बार आधिकारिक जनगणना करवाई गई थी. उस समय महाराजा डूंगर सिंह का शासन था. यह जनगणना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि इसे काफी व्यवस्थित तरीके से किया गया था. इसके बाद हर 10 साल में नियमित रूप से जनगणना कराने की परंपरा भी शुरू हो गई थी. हालांकि 1899 में आए भीषण ‘छपनिया काल’ के कारण उस साल जनगणना नहीं हो सकी. उस समय सूखा और अकाल जैसी स्थिति ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया था, जिसकी वजह से यह प्रक्रिया रुक गई थी.

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1874 की जनगणना के आंकड़े आज भी काफी दिलचस्प माने जाते हैं. उस समय बीकानेर रियासत में कुल 1771 गांव और 18 निजामत यानी तहसीलें थीं. करीब 58,142 मकानों में लगभग 2,90,710 लोगों की आबादी दर्ज की गई थी. यह आंकड़े बताते हैं कि उस दौर में भी प्रशासन कितना संगठित तरीके से काम करता था.

जातिगत आधार पर देखें तो उस समय बीकानेर क्षेत्र में जाट समुदाय की संख्या सबसे अधिक थी. आंकड़ों के अनुसार करीब 50 हजार जाट उस समय यहां रहते थे, जिससे यह क्षेत्र जाट बाहुल्य माना जाता था. निदेशक अभिलेखागार डॉ. नितिन गोयल का कहना है कि उस समय जनगणना केवल लोगों की गिनती तक सीमित नहीं थी. यह शासन की योजनाओं और संसाधनों के सही उपयोग का एक अहम आधार भी थी. यानी सरकार उसी के आधार पर अपने फैसले लेती थी.

इतिहासकार मुकेश हर्ष भी मानते हैं कि ऐसे पुराने आंकड़े आज के समय में भी काफी उपयोगी हैं. इनके जरिए हम यह समझ सकते हैं कि उस समय समाज कैसा था, लोग कहां रहते थे और विकास का पैटर्न किस तरह आगे बढ़ा.

अगर आज के समय से तुलना करें तो जनगणना का महत्व पहले जितना था, आज भी उतना ही है. सरकारें इन्हीं आंकड़ों के आधार पर नीतियां बनाती हैं और विकास की दिशा तय करती हैं. साफ है कि जनगणना सिर्फ संख्या गिनने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि समाज और शासन के बीच एक मजबूत कड़ी है, जो भविष्य की योजनाओं की नींव तैयार करती है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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