क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी कहां है?

Do You Know: राजस्थान की रेत, हवा और रंगों के बीच बसे बीकानेर की पहचान सिर्फ भुजिया, ऊंटों और मेरे-तेरे की मीठी बोली तक ही सीमित नहीं है. यहां एक ऐसी मंडी है, जिसका नाम आते ही किसान, व्यापारी और मूंगफली प्रेमी तीनों की आंखों में एक खास चमक आ जाती है. जी हां, बात हो रही है बीकानेर की मूंगफली मंडी की, जिसे लोग प्यार से 'एशिया की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी' कहकर बुलाते हैं.

अब यह दावा कितना सच है, यह तो आधिकारिक आंकड़े नहीं बताते, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मंडी की लोकप्रियता, रौनक और रोजाना का फुटफॉल देखकर किसी को भी यकीन हो ही जाता है कि यह जगह किसी बड़े केंद्र से कम नहीं है. सुबह-सुबह यहां जैसे ही किसान अपनी बोरियां उतारना शुरू करते हैं, पूरा इलाका मूंगफली की महक और मोलभाव की आवाजों से गूंज उठता है.



इस चमक के बीच चुनौतियां भी कम नहीं हैं. कई बार किसान शिकायत करते हैं कि 'एशिया की सबसे बड़ी' कहलाने वाली इस मंडी में भी मूंगफली औने-पौने दामों में बिक जाती है. कभी सरकारी खरीद देर से शुरू होती है, तो कभी भाव अचानक नीचे गिर जाते हैं. हाल ही में भी खबरें आईं कि किसान अपनी उपज लेकर आए, लेकिन मन मुताबिक दाम नहीं मिले. ऐसे में मंडी की रौनक के साथ-साथ बेचैनी भी महसूस की जा सकती है.

राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का धड़कता हुआ दिल

फिर भी, बीकानेर की मूंगफली मंडी की धड़कन कभी रुकती नहीं. यहां रोज़ हजारों लोग अपनी रोज़ी-रोटी तलाशते हैं. मजदूर, किसान, व्यापारी, पैकिंग कर्मचारी, ट्रांसपोर्टर… सभी की जिंदगी इस मंडी के इर्द-गिर्द घूमती है. यह सिर्फ खरीद-फरोख्त का ठिकाना नहीं; यह राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का धड़कता हुआ दिल है.

सबसे खास मंडियों में अपनी जगह बनाए हुए है

और सच कहें तो किसी भी जगह को सबसे बड़ा बनाने के लिए सिर्फ गिनती नहीं, उसकी आत्मा, उसकी पहचान और लोगों का भरोसा ही काफी होता है. इस मायने में बीकानेर की मूंगफली मंडी वाकई एशिया ही नहीं, दुनिया की सबसे खास मंडियों में अपनी जगह बनाए हुए हैं.

