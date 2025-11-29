Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी कहां है?

Do You Know: बीकानेर की मिट्टी मूंगफली के लिए वैसे भी बेहद मुफीद मानी जाती है. यहां का लूणकरनसर, कोलायत और आसपास के गांव राजस्थान की तेलबीज पट्टी में अहम स्थान रखते हैं. यही वजह है कि फसल सीजन में मंडी सचमुच मेले जैसी नजर आती है. दूर-दूर से आ रहे ट्रैक्टर-ट्रोलियों की कतारें, बोरियों की ऊंची-ऊंची ढेरियां और दलालों-व्यापारियों के मोलभाव यह सब मिलकर मंडी को एक अलग ही तस्वीर देते हैं.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 29, 2025, 11:11 AM IST | Updated: Nov 29, 2025, 11:11 AM IST

Trending Photos

दिल्ली से 350 किमी दूर स्थित जन्नती दरवाजा, वो पवित्र द्वार जो साल में खुलता है सिर्फ 4 बार, जानें वजह
6 Photos
Ajmer Sharif Dargah

दिल्ली से 350 किमी दूर स्थित जन्नती दरवाजा, वो पवित्र द्वार जो साल में खुलता है सिर्फ 4 बार, जानें वजह

राजस्थान में सर्दी में क्यों खाई जाती है बाजरे की रोटी? जवाब जान चौंक जाएंगे आप!
7 Photos
Rajasthan famous dish

राजस्थान में सर्दी में क्यों खाई जाती है बाजरे की रोटी? जवाब जान चौंक जाएंगे आप!

राजस्थान में बदला मौसम, हल्की बारिश के बाद बढ़ी कड़कड़ाती ठंड, शीतलहर का बड़ा अलर्ट!
7 Photos
Rajasthan weather

राजस्थान में बदला मौसम, हल्की बारिश के बाद बढ़ी कड़कड़ाती ठंड, शीतलहर का बड़ा अलर्ट!

राजस्थान में यहां मिलता है सबसे सस्ता कपड़ा, खरीदें टिकाऊ और ट्रेंडी गर्म कपड़े!
9 Photos
Rajasthan Cheap Market

राजस्थान में यहां मिलता है सबसे सस्ता कपड़ा, खरीदें टिकाऊ और ट्रेंडी गर्म कपड़े!

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी कहां है?

Do You Know: राजस्थान की रेत, हवा और रंगों के बीच बसे बीकानेर की पहचान सिर्फ भुजिया, ऊंटों और मेरे-तेरे की मीठी बोली तक ही सीमित नहीं है. यहां एक ऐसी मंडी है, जिसका नाम आते ही किसान, व्यापारी और मूंगफली प्रेमी तीनों की आंखों में एक खास चमक आ जाती है. जी हां, बात हो रही है बीकानेर की मूंगफली मंडी की, जिसे लोग प्यार से 'एशिया की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी' कहकर बुलाते हैं.

अब यह दावा कितना सच है, यह तो आधिकारिक आंकड़े नहीं बताते, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मंडी की लोकप्रियता, रौनक और रोजाना का फुटफॉल देखकर किसी को भी यकीन हो ही जाता है कि यह जगह किसी बड़े केंद्र से कम नहीं है. सुबह-सुबह यहां जैसे ही किसान अपनी बोरियां उतारना शुरू करते हैं, पूरा इलाका मूंगफली की महक और मोलभाव की आवाजों से गूंज उठता है.


इस चमक के बीच चुनौतियां भी कम नहीं हैं. कई बार किसान शिकायत करते हैं कि 'एशिया की सबसे बड़ी' कहलाने वाली इस मंडी में भी मूंगफली औने-पौने दामों में बिक जाती है. कभी सरकारी खरीद देर से शुरू होती है, तो कभी भाव अचानक नीचे गिर जाते हैं. हाल ही में भी खबरें आईं कि किसान अपनी उपज लेकर आए, लेकिन मन मुताबिक दाम नहीं मिले. ऐसे में मंडी की रौनक के साथ-साथ बेचैनी भी महसूस की जा सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का धड़कता हुआ दिल
फिर भी, बीकानेर की मूंगफली मंडी की धड़कन कभी रुकती नहीं. यहां रोज़ हजारों लोग अपनी रोज़ी-रोटी तलाशते हैं. मजदूर, किसान, व्यापारी, पैकिंग कर्मचारी, ट्रांसपोर्टर… सभी की जिंदगी इस मंडी के इर्द-गिर्द घूमती है. यह सिर्फ खरीद-फरोख्त का ठिकाना नहीं; यह राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का धड़कता हुआ दिल है.

सबसे खास मंडियों में अपनी जगह बनाए हुए है
और सच कहें तो किसी भी जगह को सबसे बड़ा बनाने के लिए सिर्फ गिनती नहीं, उसकी आत्मा, उसकी पहचान और लोगों का भरोसा ही काफी होता है. इस मायने में बीकानेर की मूंगफली मंडी वाकई एशिया ही नहीं, दुनिया की सबसे खास मंडियों में अपनी जगह बनाए हुए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bikaner Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news