/डोटासरा-टीकाराम जूली का सरकार पर हमला, बीजेपी बोली- अस्पताल को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं

Bikaner PBM Hospital: बीकानेर का पीबीएम अस्पताल इन दिनों केवल चिकित्सा व्यवस्था को लेकर ही नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीति के केंद्र के रूप में भी चर्चा में है. अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर शुरू हुआ विरोध अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच बड़े राजनीतिक टकराव में बदल गया है. राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीकानेर पहुंचकर सरकार के खिलाफ बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया. कर्मचारी मैदान में आयोजित विशाल जनसभा के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर जिला प्रशासन को दस सूत्रीय मांगपत्र सौंपा. वहीं कांग्रेस के आरोपों के जवाब में बीजेपी ने भी तीखा पलटवार करते हुए विपक्ष पर अस्पताल को राजनीति का मंच बनाने का आरोप लगाया.



कांग्रेस की विशाल जनसभा, सरकार पर तीखे हमले

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बीकानेर के कर्मचारी मैदान में आयोजित कांग्रेस की जनसभा में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक सुशीला डूडी, पूर्व मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला, भंवर सिंह भाटी, गोविंद मेघवाल, पूर्व विधायक चेतन डूडी सहित कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहे. बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, शिक्षा व्यवस्था, कानून-व्यवस्था, सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्रवाई तथा यमुना जल समझौते जैसे कई मुद्दों पर निशाना साधा.



डोटासरा ने आरोप लगाया कि पीबीएम अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल रहा. उन्होंने दावा किया कि अस्पताल में नकली दवाइयों के इस्तेमाल जैसी गंभीर शिकायतें सामने आ रही हैं और डॉक्टरों व प्रशासन की जवाबदेही भी कमजोर हो गई है.



कलेक्ट्रेट का घेराव, सौंपा दस सूत्रीय मांगपत्र

जनसभा के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया. गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की नोकझोंक और गर्मागर्मी भी देखने को मिली.



बाद में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को दस सूत्रीय मांगपत्र सौंपा, जिसमें पीबीएम अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने, मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने तथा प्रशासनिक जवाबदेही तय करने सहित कई मांगें शामिल थीं.



प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर साधा निशाना

कलेक्ट्रेट घेराव के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है और सरकार समस्याओं के समाधान के बजाय केवल बयानबाजी में व्यस्त है.



डोटासरा ने चिकित्सा मंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अस्पतालों की वास्तविक स्थिति सुधारने की बजाय केवल राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं. उन्होंने यमुना जल समझौते को राजस्थान के हितों के खिलाफ बताते हुए सरकार पर राज्य के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया. साथ ही अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई अधिकारी पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करेगा तो भविष्य में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.



बीजेपी का पलटवार, राजनीति से दूर रखने की अपील

कांग्रेस के आरोपों के तुरंत बाद बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया. बीजेपी नेता रविशेखर मेघवाल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि पीबीएम अस्पताल को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अस्पताल के डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी दिन-रात मरीजों की जान बचाने में जुटे हैं, जबकि लगातार धरना-प्रदर्शन से मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी उठानी पड़ रही है.



मेघवाल ने कांग्रेस के पिछले शासनकाल का उल्लेख करते हुए कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सा व्यवस्था और मेडिकल कॉलेजों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामलों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के प्रयासों से एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों को पीबीएम अस्पताल से जोड़ा गया है ताकि गंभीर मरीजों को बेहतर चिकित्सा परामर्श और इलाज मिल सके. उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार सुधारात्मक कदम उठा रही है.



स्वास्थ्य से राजनीति तक पहुंचा मामला

पीबीएम अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है. कांग्रेस इसे सरकार की प्रशासनिक विफलता और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का उदाहरण बता रही है, जबकि बीजेपी विपक्ष पर अस्पताल जैसे संवेदनशील विषय का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगा रही है.



राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और अधिक गर्मा सकता है. यदि अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार और कांग्रेस की मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो यह मामला विधानसभा से लेकर सड़क तक राजनीतिक बहस का प्रमुख विषय बना रह सकता है. फिलहाल इतना तय है कि बीकानेर का पीबीएम अस्पताल अब केवल स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र नहीं, बल्कि प्रदेश की सियासत का भी अहम केंद्र बन गया है.

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