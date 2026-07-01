Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bikaner
  • /डोटासरा-टीकाराम जूली का सरकार पर हमला, बीजेपी बोली- अस्पताल को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं

डोटासरा-टीकाराम जूली का सरकार पर हमला, बीजेपी बोली- अस्पताल को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं

Rajasthan Politics: बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर चल रहा विरोध अब पूरी तरह राजनीतिक संघर्ष में बदल गया है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीकानेर में विशाल जनसभा कर सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं, कानून व्यवस्था, शिक्षा, यमुना जल समझौते और सीमावर्ती क्षेत्रों के मुद्दों पर हमला बोला.

Edited byAnsh RajReported byRounak vyas
Published: Jul 01, 2026, 02:44 PM|Updated: Jul 01, 2026, 02:44 PM
डोटासरा-टीकाराम जूली का सरकार पर हमला, बीजेपी बोली- अस्पताल को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं
Image Credit: Rajasthan PoliticsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bikaner PBM Hospital: बीकानेर का पीबीएम अस्पताल इन दिनों केवल चिकित्सा व्यवस्था को लेकर ही नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीति के केंद्र के रूप में भी चर्चा में है. अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर शुरू हुआ विरोध अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच बड़े राजनीतिक टकराव में बदल गया है. राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीकानेर पहुंचकर सरकार के खिलाफ बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया. कर्मचारी मैदान में आयोजित विशाल जनसभा के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर जिला प्रशासन को दस सूत्रीय मांगपत्र सौंपा. वहीं कांग्रेस के आरोपों के जवाब में बीजेपी ने भी तीखा पलटवार करते हुए विपक्ष पर अस्पताल को राजनीति का मंच बनाने का आरोप लगाया.


कांग्रेस की विशाल जनसभा, सरकार पर तीखे हमले

Add Zee News as a Preferred Source

बीकानेर के कर्मचारी मैदान में आयोजित कांग्रेस की जनसभा में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक सुशीला डूडी, पूर्व मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला, भंवर सिंह भाटी, गोविंद मेघवाल, पूर्व विधायक चेतन डूडी सहित कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहे. बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, शिक्षा व्यवस्था, कानून-व्यवस्था, सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्रवाई तथा यमुना जल समझौते जैसे कई मुद्दों पर निशाना साधा.


डोटासरा ने आरोप लगाया कि पीबीएम अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल रहा. उन्होंने दावा किया कि अस्पताल में नकली दवाइयों के इस्तेमाल जैसी गंभीर शिकायतें सामने आ रही हैं और डॉक्टरों व प्रशासन की जवाबदेही भी कमजोर हो गई है.


कलेक्ट्रेट का घेराव, सौंपा दस सूत्रीय मांगपत्र

जनसभा के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया. गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की नोकझोंक और गर्मागर्मी भी देखने को मिली.


बाद में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को दस सूत्रीय मांगपत्र सौंपा, जिसमें पीबीएम अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने, मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने तथा प्रशासनिक जवाबदेही तय करने सहित कई मांगें शामिल थीं.


प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर साधा निशाना

कलेक्ट्रेट घेराव के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है और सरकार समस्याओं के समाधान के बजाय केवल बयानबाजी में व्यस्त है.


डोटासरा ने चिकित्सा मंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अस्पतालों की वास्तविक स्थिति सुधारने की बजाय केवल राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं. उन्होंने यमुना जल समझौते को राजस्थान के हितों के खिलाफ बताते हुए सरकार पर राज्य के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया. साथ ही अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई अधिकारी पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करेगा तो भविष्य में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.


बीजेपी का पलटवार, राजनीति से दूर रखने की अपील

कांग्रेस के आरोपों के तुरंत बाद बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया. बीजेपी नेता रविशेखर मेघवाल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि पीबीएम अस्पताल को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अस्पताल के डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी दिन-रात मरीजों की जान बचाने में जुटे हैं, जबकि लगातार धरना-प्रदर्शन से मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी उठानी पड़ रही है.


मेघवाल ने कांग्रेस के पिछले शासनकाल का उल्लेख करते हुए कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सा व्यवस्था और मेडिकल कॉलेजों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामलों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के प्रयासों से एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों को पीबीएम अस्पताल से जोड़ा गया है ताकि गंभीर मरीजों को बेहतर चिकित्सा परामर्श और इलाज मिल सके. उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार सुधारात्मक कदम उठा रही है.


स्वास्थ्य से राजनीति तक पहुंचा मामला

पीबीएम अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है. कांग्रेस इसे सरकार की प्रशासनिक विफलता और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का उदाहरण बता रही है, जबकि बीजेपी विपक्ष पर अस्पताल जैसे संवेदनशील विषय का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगा रही है.


राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और अधिक गर्मा सकता है. यदि अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार और कांग्रेस की मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो यह मामला विधानसभा से लेकर सड़क तक राजनीतिक बहस का प्रमुख विषय बना रह सकता है. फिलहाल इतना तय है कि बीकानेर का पीबीएम अस्पताल अब केवल स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र नहीं, बल्कि प्रदेश की सियासत का भी अहम केंद्र बन गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

दौसा में टीकाराम जूली का केंद्र सरकार पर हमला, बोले- देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात

Tikaram Jully: 'अब बड़े नेता सरस डेयरी के डायरेक्टर...' राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर लगाए आरोप

Rajasthan News : टीकाराम जूली का BJP पर वार, बोले - भारत में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करना चाहती है सरकार

ट्रेंडिंग न्यूज़

अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की संदिग्ध मौत, मेडिकल बोर्ड करेगा पोस्टमार्टम

राजस्थान में 5 हजार रुपए महंगी हुई चांदी, सोने के तेवर भी नहीं हुए काम, जानें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट प्राइस

एक चिंगारी... और खत्म हो गई 14 बेजुबान जिंदगियां! ट्रांसफार्मर हादसे से दहल उठा गांव

पांचना बांध विवाद पर हाई वोल्टेज ड्रामा! हंगामे के बीच मीटिंग छोड़कर निकले किरोड़ी मीणा

जोधपुर में सनसनीखेज वारदात! चारपाई पर मिले मां और दो मासूम बच्चों के शव, फंदे से लटका मिला पिता

कौन था डकैत जगन गुर्जर? 100 से ज्यादा केसों वाला आरोपी, जिसकी जेल में हुई मौत

सीकर में डोटासरा और जूली का BJP पर हमला, डोटासरा बोले- यमुना का पानी राजस्थान का अधिकार, खैरात नहीं

'मेरे बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया...' CM के स्वागत वाले बयान पर अशोक गहलोत ने तोड़ी चुप्पी

नाबालिग से गैंगरेप मामले में प्रशासन का बड़ा एक्शन, दरिंदगी के अड्डों पर गरजा बुलडोजर, होटल संचालक समेत 12 आरोपी गिरफ्तार

कौन है सुमिता बिश्नोई, जिसने सांवलियाजी मंदिर में ठेका दिलाने के नाम पर की 2.45 करोड़ रुपये की ठगी

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

करौली के जंगल में युवक को दी तालिबानी सजा! उठाकर पटका, बांधकर पीटा, क्रूरता का वीडियो वायरल

Rajasthan Accident: दौसा में दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट, जिंदा जल गए 6 लोग, 2 अन्य की दर्दनाक मौत

जैसलमेर डंपिंग यार्ड में मजदूर की संदिग्ध मौत, साथी शव दफनाकर फरार

नेशनल डॉक्टर्स डे, जब उम्मीद जवाब देने लगती है, तब डॉक्टर बनते हैं जीवन की आखिरी आस

Jalore: अपनी मर्जी से लिव-इन में रह रहे थे युवक-युवती, पंचायत ने परिवार पर लगाया 21 लाख जुर्माने, हुक्का-पानी किया बंद

राजस्थान में मानसून की उल्टी गिनती शुरू! जानिए कब होगी धमाकेदार एंट्री

सोना-चांदी के दामों में बड़ी गिरावट, बाजार में मची खलबली! जानें ताजा रेट

चांदी ने मारी छलांग, सोना रहा जस का तस! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

राजस्थान में बारिश का नया दौर शुरू! 16 जिलों में भीगने को तैयार रहें लोग, अलर्ट जारी

राजस्थान वाले हो जाएं तैयार! कोटा, उदयपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का खतरा, पढ़ें IMD का अपडेट

नर्सिंग कॉलेजों को राहत, हाईकोर्ट ने बीएससी नर्सिंग, डी.फार्म और BPT काउंसलिंग पर लगाई रोक

Hanumangarh: 21 साल के भाई ने अपने से 5 साल छोटी बहन से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

जयपुर रोड रेज: बीच सड़क युवती से अभद्रता, भाई पर जानलेवा हमला, CCTV वायरल फिर भी नहीं हुई गिरफ्तारी

उदयपुर में आज कई इलाकों की बिजली रहेगी बंद, सुबह से दोपहर तक शटडाउन, देखें पूरी लिस्ट

यमुना जल समझौते पर स्वागत, सियासत और पानी पर पलटवार, CM ने कांग्रेस नेता राहुल पर किया कटाक्ष

झुंझुनूं में महिलाओं ने जमकर मचाया बवाल, चप्पल दिखाकर कहा कि यहां से चले जाओ, नहीं तो...

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन इलाकों में होगी जोरदार बारिश, पढ़ें IMD जयपुर की ताजा चेतावनी

झुंझुनूं में दिल दहला देने वाली वारदात! बेटे ने पहले पीटा, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर पिता की हत्या

देश के 26 राज्यों में पहुंचा मानसून, अब राजस्थान की बारी, जानिए आपके जिले में कब से शुरू होगी झमाझम बारिश?

2016 के बाद झुंझुनूं में फिर सामने आया बड़ा कैश घोटाला, ATM कैश वैन छोड़कर दो कर्मचारी फरार, 1 करोड़ से अधिक गबन की आशंका

चाकू-रॉड से किया था जानलेवा हमला, 5 साल बाद अब कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

11 KV लाइन का तार टूटने से बड़ा हादसा, 3 दोस्तों की हुई दर्दनाक मौत, बाइक जलकर राख

Commercial LPG: कॉमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, जयपुर में 183 रुपए की बड़ी राहत

खाटूश्यामजी में संडे बना 'ब्लैक संडे', घर की सफाई करते-करते अचानक आई मौत, चीखों में बदलीं खुशियां

TAGS:
bikaner news

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
डोटासरा-टीकाराम जूली का सरकार पर हमला, बीजेपी बोली- अस्पताल को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं
bikaner news
2
Dholpur news
3
Jaipur news
4
Jaipur news
5
Jaipur news