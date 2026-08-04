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पाकिस्तान से ड्रोन में आती थी हेरोइन और विदेशी हथियार, बीकानेर पुलिस ने खोला सरहद पार का काला कारनामा

Pakistan Drone Smuggling: बीकानेर पुलिस की जांच में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन और विदेशी हथियारों की तस्करी करने वाले अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है. जांच में दुबई के हवाला चैनल, पंजाब जेल से संचालित सिंडिकेट और राजस्थान-पंजाब में फैले तस्करी नेटवर्क के तार जुड़े मिले हैं. केंद्रीय एजेंसियों के साथ संयुक्त जांच जारी है और कई नए खुलासों की संभावना जताई जा रही है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Rounak vyas
Published:Aug 04, 2026, 11:52 AM IST | Updated:Aug 04, 2026, 11:52 AM IST
पाकिस्तान से ड्रोन में आती थी हेरोइन और विदेशी हथियार, बीकानेर पुलिस ने खोला सरहद पार का काला कारनामा
Image Credit: AI Generated Image

Bikaner Police: राजस्थान के बीकानेर जिले से सामने आई जांच में सीमा पार से चल रहे अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स और हथियार तस्करी नेटवर्क की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है. पुलिस जांच के मुताबिक पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत में हेरोइन और विदेशी हथियारों की खेप भेजी जा रही थी. इस पूरे नेटवर्क की फंडिंग दुबई के हवाला चैनल से होती थी, जबकि इसका संचालन पंजाब की जेल से जुड़े अपराधियों के जरिए किए जाने के संकेत मिले हैं. बीकानेर पुलिस, पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हैं.


50 करोड़ की हेरोइन और हथियारों की खेप से खुला राज
जांच की शुरुआत करीब 50 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन और विदेशी हथियारों की बरामदगी के बाद हुई. पूछताछ और तकनीकी जांच में पुलिस को ऐसे सुराग मिले, जिनसे पता चला कि यह कोई स्थानीय गिरोह नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय तस्करी नेटवर्क है. शुरुआती जांच में पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों और भारत में मौजूद उनके सहयोगियों के बीच लगातार संपर्क के सबूत मिले हैं.

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ड्रोन के जरिए सीमा पार से भेजी जाती थी खेप
जांच एजेंसियों के अनुसार, पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से भारत की सीमा में नशे और हथियारों की खेप गिराई जाती थी. पहले से तय स्थानों पर मौजूद स्थानीय तस्कर इन पैकेटों को उठाकर आगे सप्लाई करते थे. इसके लिए सीमा से लगे इलाकों का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचा जा सके.


दुबई हवाला चैनल से होती थी करोड़ों की फंडिंग
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि पूरे नेटवर्क की आर्थिक व्यवस्था दुबई के हवाला नेटवर्क के जरिए संचालित की जा रही थी. भारत में सक्रिय तस्करों तक रकम हवाला चैनलों से पहुंचती थी और वहां से यह पैसा पाकिस्तान में बैठे नेटवर्क तक पहुंचाया जाता था. अब जांच एजेंसियां इस नेटवर्क की वित्तीय और डिजिटल लेन-देन की भी गहराई से जांच कर रही हैं.


पंजाब जेल से जुड़े मिले नेटवर्क के तार
जांच में एक और बड़ा खुलासा यह हुआ कि इस तस्करी सिंडिकेट का संचालन कथित तौर पर पंजाब की जेल से जुड़े अपराधियों के जरिए किया जा रहा था. जेल के भीतर से नेटवर्क को निर्देश दिए जाने और अलग-अलग राज्यों में सक्रिय लोगों से संपर्क बनाए रखने के इनपुट मिले हैं. इसी आधार पर कई संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.


राजस्थान और पंजाब में फैला था नेटवर्क
पुलिस के मुताबिक तस्करी का यह नेटवर्क केवल राजस्थान तक सीमित नहीं था. इसके तार पंजाब सहित कई राज्यों तक फैले मिले हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि युवाओं को मोटी रकम का लालच देकर ड्रोन से गिराई गई खेप उठाने और आगे पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. कई संदिग्धों की भूमिका की जांच जारी है.


केंद्रीय एजेंसियों के साथ संयुक्त जांच जारी
बीकानेर पुलिस इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल रिकॉर्ड, बैंकिंग ट्रेल, हवाला नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं. जांच आगे बढ़ने के साथ कई और गिरफ्तारियां और बड़े खुलासे होने की संभावना है.


सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा, सीमा पार नेटवर्क में हड़कंप
जांच एजेंसियों का मानना है कि इस कार्रवाई से पाकिस्तान से संचालित ड्रग्स और हथियार तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है. सीमा पार बैठे हैंडलरों से जुड़े कई अहम सुराग हाथ लगे हैं और पूरे सिंडिकेट की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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