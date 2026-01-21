Ek Kadam Vikas Ki Ore Bikaner : बीकानेर की प्रगति पर ज़ी राजस्थान का महामंच, विकास पर चर्चा और भविष्य की उड़ान

Ek Kadam Vikas Ki Ore Bikaner : ज़ी राजस्थान के कार्यक्रम 'एक कदम विकास की ओर' 21 जनवरी, बुधवार के दिन, बीकानेर में हुआ, जहां बीकानेर की प्रतिभाओं का सम्मान करने के साथ-साथ शहर के भविष्य का रोडमैप भी तैयार हुआ और बिकाणा के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विजन और रणनीतियों को साझा किया गया.
Ek Kadam Vikas Ki Ore Bikaner : एक कदम विकास की ओर ज़ी राजस्थान के मंच पर बीकानेर की दिग्गज हस्तियां जुटी. एक ओर स्थानीय हुनर को नवाजा गया, वहीं दूसरी ओर प्रशासन, राजनीति और व्यापार जगत के विशेषज्ञों ने बिकाणा के विकास पथ और भावी योजनाओं पर गहन विचार-विमर्श किया.
किसी भी जिले का विकास प्रशासनिक अधिकारियों की महती भूमिका के बिना ये संभव नहीं की विकास हो सके. क्योंकि अधिकारी ही सरकारी नीतियों को अमलीजामा पहनाते हैं. इसलिए ज़ी राजस्थान के इस कार्यक्रम -एक कदम विकास की ओर के जरिए हमने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विचार सांझा किये.
बीकानेर कलेक्टर -नम्रता वृष्णि, वो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश सेवा के लिए बेहतरीन काम किया. बॉर्डर जिला होने के चलते बीकानेर में मुस्तैदी और चुनौती का सामना किया.
बीकानेर कलेक्टर ने अपनी कार्यप्रणाली के साथ ही किसानों को टोकन से छुटकारा देने के साथ ही चिल्ड्रन फेस्ट्रिवल जैसे कार्यक्रमों को लेकर चर्चा में रही है. बीकानेर में विकास की संभावनाओं पर बीकानेर कलेक्टर ने अपने विचार रखें.
चर्चा में शामिल रहे एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने बताया की कैसे ऑपरेशन सिंदूर बॉर्डर जिला होने के नाते कितना चुनौतीपूर्ण रहा था. ये ही नहीं इलाके में नशे की समस्या को लेकर की जा रही कार्यवाही पर भी जानकारी दी. साथ ही डिजिटल फ्रॉड को लेकर लोगों को सतर्क रहने को कहा.
नगर निग आयुक्त मयंक मनीष ने बताया की ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव, नगर निगम आयुक्त पद पर होने के नाते शहर के हेरिटेज को बचाने के लिए भावी योजनाओं के बारे में बताया.
वहीं जब बात हुई बीकानेर से जुड़े व्यापार जगत के दिग्गजों की तो सबसे पहले बात इंटीरियर और फर्नीचर से जुड़े उद्योगपति पूनम कुलरिया की चर्चा की शुरूआत की गयी. जिन्होनें बताया कि इंटीरियर और फर्नीचर इंडस्ट्री की दुनिया में बीकानेर के नोखा के छोटे से गांव सिलवा से शुरू हुआ उनका सफर कैसा रहा.
उद्योगपति पूनम कुलरिया ने बताया की बीकानेर भुजिया पापड़ नमकीन ही नहीं बल्कि फर्नीचर इंडस्ट्री में भी नाम कैसे कमा रहा है. राइजिंग राजस्थान को लेकर प्रवासी राजस्थानियों के लिए सुलभता और सीएसआर फंड को लेकर अपने विचार बताये.
वहीं उद्योगपति अशोक गुप्ता ने पश्चिमी राजस्थान में माइनिंग और मिनरल्स को लेकर और विकसित राजस्थान और बीकानेर की कल्पना को साकार करने को लेकर अपने सुझाव दिये.
चर्चा में शामिल रहे उद्योगपति आशीष अग्रवाल के मुताबिक बीकानेर में बहुत गुंजाइश है - भुजिया, ज्वैलरी और मिनरल्स जैसे बड़े उद्योग यहा हैं. अग्रवाल ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर अपने विचार रखें.
