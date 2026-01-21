मरुधरा का मान, बीकाणा का सम्मान : ज़ी राजस्थान ने किया बीकानेर के गौरव को सलाम

Ek Kadam Vikas Ki Ore Bikaner : जी राजस्थान अपने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए आज बीकानेर में पहुंचा और एक कदम विकास की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया.बीकानेर की धरती ना सिर्फ वीरों रही है बल्कि उन कर्मयोगियों की भी है, जिन्होनें अपने कार्यों से समाज को नई दिशा दी है. जी राजस्थान ने इन कर्मयोगियों को पहचाना और सम्मानित किया.

भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट

बीकानेर की धरती पर पिछले ढाई दशकों से निरंतर कार्यरत भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट आज सामाजिक बदलाव की एक सशक्त पहचान बन चुका है. साल 1999 में स्थापित इस ट्रस्ट को दिशा और प्रेरणा मिली केंद्रीय क़ानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल एवं उनकी पत्नी पानादेवी की सोच और सामाजिक सरोकारों से परिवार की संवेदनशीलता, सहयोग और मार्गदर्शन ने इस ट्रस्ट को शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता का मजबूत आधार प्रदान किया. वही रविशेखर मेघवाल और सुशीला वर्मा उसी सोच को आगे बढ़ा रहे है. जहां जरूरतमंद प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को शिक्षा सहायता, विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को स्वावलंबन, रोजगार मेले, रक्तदान शिविर और समाज जागरूकता अभियानों के साथ-साथ वर्ष 2007 से अब तक 538 जोड़ों के सामूहिक विवाह- यह ट्रस्ट के सेवा भाव का जीवंत प्रमाण है.

सौरभ तिवारी, एडिशनल एसपी, लीव रिज़र्व, बीकानेर रेंज

जब शहर की सड़कों पर सुरक्षा दिखे, अपराधियों में डर और आमजन में भरोसा हो तब समझिए पुलिसिंग सही दिशा में है. ऐसे ही सशक्त, जुझारू और परिणामोन्मुख पुलिस अधिकारी हैं RPS सौरभ तिवारी. 2015 बैच के आरपीएस अधिकारी तिवारी ने अपने लंबे पुलिसिंग अनुभव से बीकानेर में एएसपी सिटी रहते हुए सिटी पुलिसिंग को नई धार दी. पुलिस विज़िबिलिटी को केंद्र में रखते हुए उन्होंने गश्त व्यवस्था को चाक-चौबंद किया, जिसका सीधा असर चेन स्नेचिंग, प्रॉपर्टी ऑफेंस और रोड रेज जैसे मामलों में आई उल्लेखनीय गिरावट के रूप में सामने आया. नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, बड़े मामलों का खुलासा और अपराध दर में कमी उनकी सख्त और संवेदनशील पुलिसिंग को दर्शाती है.

येशु स्वामी, खिलाड़ी

दृढ़ इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास और संघर्ष की जीवंत मिसाल हैं येशु स्वामी, एमएससी इन योगा की छात्रा येशु ने 12वीं कक्षा के दौरान आंखों की गंभीर बीमारी के कारण जब अपनी रोशनी खोने की चुनौती का सामना किया, तब उन्होंने हार नहीं मानी. माता-पिता के संबल से उन्होंने नई शुरुआत की, ब्लाइंड स्कूल में ब्रेल लिपि सीखी और स्विमिंग को अपना लक्ष्य बनाया. पिछले दो वर्षों से पैरा गेम्स में सक्रिय येशु ने इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में सामान्य खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीते. इसके बाद राज्य स्तर पर दो स्वर्ण, राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य तथा वर्ष 2025 में राज्य में तीन स्वर्ण और राष्ट्रीय स्तर पर एक रजत पदक हासिल किया.

बीआरटी, बीकानेर राउंड टेबल

शिक्षा जब इरादों से जुड़ती है, तो इमारतें नहीं भविष्य खड़े होते हैं बीकानेर में ऐसे ही भविष्य गढ़ने का काम कर रहा है 20 युवा उद्यमियों का ग्रुप बीआरटी यानि बीकानेर राउंड टेबल. युवा उद्यमियों का यह समूह राउंड टेबल इंडिया जिसकी मजबूत नींव चार्टर चेयरमैन दीपक अग्रवाल ने रखी. संगठन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को हर संभव माध्यम से बढ़ावा देना और विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर भविष्य की ओर अग्रसर करना है. वर्तमान टीम में चेयरमैन घनश्याम कल्ला, वाइस चेयरमैन नितेश दफ्तरी, प्रोजेक्ट हेड अनिरुद्ध गोयल, सेक्रेटरी सौरभ बंसल और ट्रेजरर अभिषेक कोठारी हैं. बीआरटी ने पिछले 7 वर्षों में बीकानेर में 25 कक्षाएं, 25 से अधिक शौचालय, 25 से अधिक स्कूलों में फर्नीचर और 20,000 कारपेट मैट्स , बच्चों के लिए बुक्स , ड्रेसेज , बैग्स, शूज़ इत्यादि उपलब्ध कराए हैं.

इंदिरा गांधी नहर विभाग

जब दूरदर्शी सोच और मजबूत योजना मिलती है, तो रेगिस्तान में भी जल-सुरक्षा की नई इबारत लिखी जाती है। बीकानेर के लिए ऐसा ही ऐतिहासिक बदलाव लेकर आया है एस्केप जलाशय आर.डी. 507 (आईजीएमएन), जिसके सफल क्रियान्वयन में मुख्य अभियंता विवेक गोयल और सुनील कटारिया परियोजना के विचार से लेकर पूर्ण क्रियान्वयन तक परियोजना के अधीक्षण अभियंता रहे हैं.वर्षा ऋतु में पाकिस्तान की ओर व्यर्थ बहने वाले अतिरिक्त जल को संरक्षित कर पेयजल उपयोग में लाने की यह दूरदर्शी योजना बीकानेर के भविष्य को सुरक्षित कर रही है. 2000 एमसीएफटी क्षमता वाला यह जलाशय खाजूवाला, लूणकरणसर और डूंगरगढ़ की पेयजल योजनाओं के लिए वरदान साबित होगा.

मगन सिंह राजवी, फुटबॉल अकादमी

संघर्ष, समर्पण और सपनों को उड़ान देने की यह कहानी सिर्फ एक अकादमी की नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की बेटियों की ऐतिहासिक उपलब्धि है. साल 2021 में कोविड के कठिन दौर के बाद शुरू हुई इस ग्रामीण बालिका फुटबॉल अकादमी ने असंभव को संभव कर दिखाया. 2024 में अंडर–17 नेशनल चैंपियनशिप जीतकर राजस्थान को 60 वर्षों बाद यह गौरव मिला, जिसमें विजेता टीम की 12 बेटियां इसी गांव की थीं. वही इसको मूर्त रूप देने में सुभाष भुरा, दीपक अग्रवाल, देवी सिंह भाटी ,अंशुमान सिंह भाटी, और विशेष रूप से चंद्रवीर सिंह राजवी का योगदान रहा है.यह सपना था अर्जुन अवॉर्डी मगन सिंह राजवी का, जिसे उनके सुपुत्र कोच विक्रम सिंह राजवी ने निःशुल्क प्रशिक्षण, संसाधन और समर्पण से साकार किया.

हरि शंकर आचार्य, उप निदेशक,सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

जब संकट की घड़ी में सूचना ही सबसे बड़ा भरोसा बन जाए, तब सही समय पर सही संवाद इतिहास रचता है. जनसंपर्क और जनसेवा के ऐसे ही सशक्त सेतु हैं सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के उप निदेशक,हरि शंकर आचार्य. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने जनता और प्रशासनिक तंत्र के बीच मजबूत पुल बनकर तथ्यपरक, समयबद्ध और विश्वसनीय सूचना पहुंचाई. जिससे अफवाहों पर विराम लगा और जनविश्वास सुदृढ़ हुआ. मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्यपाल कलराज मिश्र से सम्मान पाने वाले वे प्रदेश के पहले और अब तक एकमात्र जनसंपर्क सेवा अधिकारी हैं.

डॉ. सुनील हर्ष, पीएमओ एवं अधीक्षक, जिला अस्पताल

सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज से शिक्षित डॉ. हर्ष ने पीजी के दौरान कोरोना वॉरियर के रूप में उल्लेखनीय सेवाएं दीं. मेडिकल कॉलेज परिसर में ऑक्सीजोन पार्क का विकास हो या ग्रामीण क्षेत्र में मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम को नई दिशा देना, हर मोर्चे पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया. पिछले दो सालों से एसडीएम जिला अस्पताल बीकानेर में पीएमओ व अधीक्षक के रूप में कार्यरत रहते हुए उन्होंने अस्पताल का कायाकल्प कर दिया आधुनिक सर्जरी, आपातकालीन सेवाएं, डायलिसिस, नवजात आईसीयू और अत्याधुनिक जांच सुविधाओं के विस्तार से जिला अस्पताल आज आमजन की आशा का केंद्र बन चुका है.

डॉ.मोना सरदार डूडी, कलाकार

कला जब विचार, संवेदना और समाज से जुड़ती है, तब वह केवल चित्र नहीं रहती, बल्कि परिवर्तन का माध्यम बन जाती है. अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार डॉ. मोना सरदार डूडी ने अपनी कला के माध्यम से यही सिद्ध किया है. 18 जून 1972 को जन्मे डॉ. डूडी ने एमए ड्रॉइंग एंड पेंटिंग, एमएलएसयू उदयपुर से और पीएचडी, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से वर्ष 2010 में पूर्ण की. ललित कला अकादमी अवॉर्ड, इटली इंटरनेशनल आर्ट अवॉर्ड, हिसामुद्दीन उस्ताद सम्मान और युवा गौरव पुरस्कार जैसे अनेक सम्मानों से अलंकृत डॉ. डूडी अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से उठाते रहे हैं.

बीकानेर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड

बीकानेर शहर की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली बीकेईएसएल ने पिछले सालों में विद्युत तंत्र में व्यापक सुधार कर सप्लाई की गुणवत्ता को बेहतरीन बनाया है. आधुनिक स्कॉडा तकनीक से जुड़े इस सिस्टम के माध्यम से 24 घंटे बिजली नेटवर्क की निगरानी संभव हुई है, जिससे मीलों दूर से फॉल्ट की जानकारी मिलते ही एक बटन दबाकर आपूर्ति बहाल की जा सकती है. कंट्रोल रूम से इंजीनियर पूरे शहर के बिजली मैप पर सतत निगरानी रखते हैं. ग्रिड सब-स्टेशनों के आधुनिकीकरण, नए ट्रांसफॉर्मर लगाने और क्षमता विस्तार के चलते साल 2024–25 में 32 एमवीए अतिरिक्त सप्लाई जोड़ी गई. तकनीकी प्रगति के साथ बीकेईएसएल ने माजिक दायित्व भी निभाने में भी आगे है.

