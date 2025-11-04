Bhilwara News: एक्सपायरी डेट वाले कोल्ड ड्रिंक बिक्री पर बवाल, उपभोक्ता ने बालाजी किराना पर ठोका मुकदमा

Bhilwara News: राजस्थान के जयपुर शहर में एक किराना स्टोर पर उपभोक्ता सुरक्षा का मुद्दा गरमाया जब एक ग्राहक ने एक्सपायरी डेट वाला ठंडा पेय (कोल्ड ड्रिंक) खरीदने पर दुकानदार के खिलाफ हंगामा मचा दिया.
Bhilwara News: आसींद पडासोली चौराहे पर स्थित बालाजी किराना स्टोर पर उपभोक्ताओं को एक्सपायरी डेट का कोल्ड ड्रिंक (ठंडा) बेचने को लेकर जमकर हंगामा हुआ. पास के परा गांव निवासी एक उपभोक्ता ने दो महीने पहले की एक्सपायरी डेट वाले कोल्ड ड्रिंक की बोतलें मिलने पर दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
दो माह पुरानी एक्सपायरी डेट का ठंडा
जानकारी के अनुसार, नारायण लाल गुर्जर ने अपने गांव परा में एक शादी समारोह के मेहमानों के लिए बालाजी किराना स्टोर से 10 से 15 कोल्ड ड्रिंक की बोतलें (आधा लीटर वाली) खरीदी थीं. घर जाकर जब बोतलों की जांच की गई, तो पता चला कि उन सभी की एक्सपायरी डेट दो महीने पहले ही निकल चुकी थी. गुर्जर जब यह सामान वापस लौटाने दुकान पर पहुँचे, तो दुकानदार ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि "गलती से दे दी" और उन्हें तुरंत पूरा पेमेंट वापस कर दिया.
सोशल मीडिया पर कार्रवाई की मांग
हालांकि, इस लापरवाही से नाराज नारायण लाल गुर्जर ने मामले को यहीं नहीं छोड़ा. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दुकान मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. उनका कहना है कि इस तरह की लापरवाही उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है.
खाद्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल
गुर्जर ने यह भी आरोप लगाया कि आसींद क्षेत्र सहित ग्रामीण अंचलों में ऐसे अनेक दुकानदार हैं जो बेखौफ होकर एक्सपायरी डेट का सामान बेच रहे हैं, लेकिन खाद्य विभाग की टीम द्वारा अभी तक एक भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है. इस घटना ने एक बार फिर खाद्य विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य सुरक्षा पर चिंता बढ़ा दी है.
