बीकानेर में मूंगफली खरीद को लेकर किसानों का प्रदर्शन तेज, सरकार को दिया अल्टीमेटम

Bikaner News: बीकानेर जिले में आज अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों का गुस्सा कलेक्ट्रेट पर उफान मारता नजर आया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 14, 2025, 06:35 PM IST | Updated: Nov 14, 2025, 06:35 PM IST

बीकानेर में मूंगफली खरीद को लेकर किसानों का प्रदर्शन तेज, सरकार को दिया अल्टीमेटम

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर जिले में आज अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों का गुस्सा कलेक्ट्रेट पर उफान मारता नजर आया. संगठन ने मूंगफली की खरीद जल्द शुरू करने, पंजीकरण से वंचित किसानों का तुरंत नाम जोड़ने और खरीद प्रक्रिया में लगाए गए तमाम प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को हटाने की मांग को लेकर जोरदार धरना दिया.

किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा बनाए गए जटिल नियम और देरी से शुरू होने वाली खरीद प्रक्रिया किसानों को भारी नुकसान पहुंचा रही है. धरने में श्रीडूंगरगढ़ के पूर्व विधायक गिरधारी माहिया, किसान नेता लालचंद भादू, जेठाराम लाखुसर सहित कई क्षेत्रीय नेता मौजूद रहे.

सभी ने एक सुर में सरकार को चेतावनी दी कि यदि मांगें जल्द नहीं मानी गईं, तो आंदोलन को बड़े स्तर पर विस्तार दिया जाएगा. किसानों का यह विरोध अब सरकार के लिए एक बड़े चुनौतीपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है.

कोटा के रामगंजमंडी में चेचट के बारी चौराहा स्थित एक गारमेंट दुकान में पुरानी रंजिश को लेकर तीन बदमाशों ने हमला कर दिया. दुकान में बैठे अल्ताफ हुसैन से आरोपियों ने मारपीट की और धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की. इस दौरान दुकान में जमकर तोड़फोड़ भी की गई.

पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी दुकान में घुसते और मारपीट करते स्पष्ट दिख रहे हैं. हंगामा होते ही आसपास के लोग और दुकान कर्मचारी पहुंचे, तो आरोपी मौके से फरार हो गए. पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर चेचट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो नाबालिग समेत एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. मामले में जांच जारी है.

