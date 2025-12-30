Zee Rajasthan
बीकानेर के PBM अस्पताल में देर रात बड़ा हंगामा, मरीज और डॉक्टरों के बीच हुई मारपीट

Bikaner News: बीकानेर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीबीएम में देर रात ट्रॉमा सेंटर में मरीज और डॉक्टरों के बीच जमकर हंगामा हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया.

Published: Dec 30, 2025, 05:47 PM IST | Updated: Dec 30, 2025, 05:47 PM IST

बीकानेर के PBM अस्पताल में देर रात बड़ा हंगामा, मरीज और डॉक्टरों के बीच हुई मारपीट

Bikaner News: राजस्थान में बीकानेर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीबीएम में एक बार फिर अव्यवस्थाओं की तस्वीर देखने को मिली है. देर रात पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में मरीज और डॉक्टरों के बीच जमकर हंगामा हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया.

इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मरीज के साथ बाल पकड़कर मारपीट किए जाने के दृश्य साफ तौर पर नजर आ रहे हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान किसी बात को लेकर मरीज और डॉक्टरों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए.

मरीज और स्टाफ के बीच हाथापाई की स्थिति बन गई. हंगामा बढ़ता देख मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने पहुंचकर दोनों पक्षों को अलग किया और किसी तरह स्थिति को संभाला. यह कोई पहली घटना नहीं है. पीबीएम अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर आए दिन ऐसे विवादों को लेकर चर्चा में रहता है.

कभी इलाज में देरी, तो कभी व्यवहार को लेकर मरीजों और उनके परिजनों की शिकायतें सामने आती रही हैं. वहीं दूसरी ओर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी बढ़ते दबाव, संसाधनों की कमी और भीड़ को इसका कारण बताते हैं. इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रशासन अधीक्षक डॉ पीसी घीया का कहना है कि फिलहाल दोनों पक्षों में से किसी की ओर से कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

प्रशासन ने वीडियो की जांच की बात जरूर कही है, हालांकि सवाल यह है कि जब बार-बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या केवल जांच से हालात सुधरेंगे. स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पीबीएम अस्पताल संभाग का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं इसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं. अब जरूरत है मरीजों और स्टाफ के बीच बेहतर संवाद, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और ठोस सुधारों की, ताकि अस्पताल में इलाज का माहौल सुरक्षित और भरोसेमंद बन सके.

