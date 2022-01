Rajasthan में पहली बार सभी वार्डों में Covid Vaccine लगाने के लिए चिकित्सा विभाग की टीमें रवाना

Churu: राजस्थान में पहली बार होगा कि जिला मुख्यालय के सभी 60 वार्डों में कोविड वैक्सीन (Covid Vaccine) लगाने के लिए चिकित्सा विभाग ने टीमें रवाना की. शायद इसके पीछे विभाग की मंशा होगी कि जिस प्रकार से पोलियो में टीकाकरण में चैन नहीं टूटे. उसी तर्ज पर चूरू के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी विभाग में राजस्थान सरकार और जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग के निर्देशानुसार कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कोविड प्रभारी डॉ अहसान गौरी की पहल पर चिकित्सा विभाग की टीम को सीएमएचओ डॉ मनोज शर्मा ने रवाना किया.

सीएमएचओ डॉ मनोज शर्मा ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave Of Corona) को देखते हुए शहर के सभी वार्डों में चिकित्सा विभाग की टीम को रवाना किया गया है. विभाग की टीम घर-घर जाकर बच्चों, बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं को कोवैक्सीन और कोविशिल्ड (Covaxin and Covishield) का टीकाकरण करेंगे. जिससे चूरू शहर को कोरोना मुक्त करने का सफल प्रयास किया जा सके.

बीसीएमओ डॉ जगदीश सिंह भाटी ने कार्यालय में 60 टीमों का गठन कर दिशा निर्देश दिया. कोविड प्रभारी डॉ अहसान गौरी ने बताया कि टीम शहर के 60 वार्डो में कोवैक्सीन 15 से 17 के आयु के प्रथम डोज (Covaxin First Dose), 18 से ऊपर की आयु वालो को प्रथम व द्वितीय डोज, कोविशिल्ड 18 से ऊपर आयु वालों के प्रथम और द्वितीय डोज और 60 से ऊपर आयु वाले के बूस्टर डोज लगेगी.

शहर में रविवार को कुल 6600 हजार लोगों के टीकाकरण (Corona Vaccination) लगाने का लक्ष्य रखा गया है. इस अवसर पर सुजानगढ़ बीसीएमओ डॉ ओपी धानिया, अग्रसेन पीएचसी प्रभारी डॉ सुमन धानिया, डॉ शशांक चौधरी, डॉ इमरान गौरी, डॉ अरविंद तंवर, डॉ भावेश सोनी, डॉ तपेश रछोया, डॉ सतपाल मीणा, डॉ अमित कानखेड़िया, डॉ अशोक चौधरी, डॉ सुभाष नायक, विभाग के बीपीएम ओमप्रकाश प्रजापत, मधु स्वामी, एएनएम सुमन, एन द्वितीय सरोज चौधरी, अमित जांगिड आदि मौजूद थे.

Report- Gopal Kanwar