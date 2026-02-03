Zee Rajasthan
खेजड़ी बचाओ आंदोलन को पूर्व CM राजे का समर्थन, पेड़ की पूजा करते हुए शेयर की फोटो

Bikaner Khejri Bachao Andolan : राजस्थान के बीकानेर में चल रहे खेजड़ी बचाओ आंदोलन को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने समर्थन देते हुए सोशल मीडिया पर खेजड़ी की पूजा करते हुए फोटो शेयर की.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 03, 2026, 05:28 PM IST | Updated: Feb 03, 2026, 05:28 PM IST

Bikaner Khejri Bachao Andolan : राजस्थान के बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन चल रहा है. बीते दिन सोमवार को शुरू हुए महापड़ाव को देखकर ऐसा लग रहा है कि आंदोलन लंबा चल सकता है. इस आंदोलन को बड़ी तादात में लोग समर्थन कर रहे हैं.

इसी बी खेजड़ी बचाओ आंदोलन का समर्थन करते हुए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया पर खेजड़ी की पूजा करते हुए फोटो शेयर की.उन्होंने लिखा कि खेजड़ी साधारण पेड़ नहीं, यह हमारे लिए देव वृक्ष है, जो हमारी आस्था और भावनाओं से जुड़ा है. हमारे यहां खेजड़ी की पूजा की जाती हैं. मैं स्वयं भी खेजड़ी की पूजा करती हूं, जिसकी हम पूजा करें, उस देवता का संरक्षण हमारा दायित्व है.

राजनीति से ऊपर उठकर हमें इसके संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए, इसे बचाना चाहिए. मैं खेजड़ी और ओरण (गौचर भूमि) को बचाने की मुहिम में सबके साथ हूं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अनिश्चितकालीन धरना
आज यानी मंगलवार को 363 संतों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. लोग आखों पर पट्टी बांधकर धरने पर बैठे हुए हैं. ऐसे में प्रशासन की तरफ से पूरी सतर्कता बरती जा रही है.

रेगिस्तानी पर्यावरण का संतुलन
बता दें कि महापड़ाव का आज दूसरा दिन है और आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं देती, तब तक यह आंदोलन ऐसे ही जारी रहने वाला है. वहीं, लोगों का कहना है कि खेजड़ी राजस्थान की जीवनरेखा है और इसके बिना रेगिस्तानी पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा.

जानिए क्या है खेजड़ी बचाओं आंदोलन
बीकानेर में यह आंदोलन पेड़ों की कटाई के विरोध में किया जा रहा है. आंदोलनकारियों का कहना है कि सोलर ऊर्जा कंपनियों द्वारा अपने प्लांट लगाने के लिए खेजड़ी के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है. खेजड़ी राजस्थान में केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि विश्नोई समाज के लिए पवित्र और पूजनीय पेड़ है. साल 1730 में हुआ खेजड़ली बलिदान आज भी यहां के लोगों की रग-रग में बसा है, जब खेजड़ी की रक्षा के लिए 363 लोगों ने अपने प्राण दे दिए थे.

बीते दिन सोमवार को आयोजित महापड़ाव में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग आए थे, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी. पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में लगभग एक लाख लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी. वहीं, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल जाब्ता तैनात किया गया था.

