/बीकानेर में रातो-रात रोहित गोदारा के घर पर चला बुलडोजर, जांच में जुटी पुलिस

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर जिले के लूणकरणसर कस्बे में देर रात एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया.



कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़े बताए जा रहे एक मकान को अज्ञात लोगों ने ध्वस्त कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन अब तक किसी व्यक्ति या संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है.

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जिला प्रशासन और पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस कार्रवाई में उनकी कोई आधिकारिक भूमिका नहीं है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की.

स्थानीय लोगों के बीच इस घटना को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. कुछ इसे प्रतिद्वंद्वी गैंग की हरकत बता रहे हैं जबकि कुछ लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में हिस्ट्रीशीटरों के अवैध कब्जों के खिलाफ चल रही कार्रवाई की आड़ में किसी ने इस वारदात को अंजाम दिया हो सकता है. हालांकि, अभी तक इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई.

पुलिस विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मकान को किसने, किस उद्देश्य से और किन परिस्थितियों में गिराया. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही इस घटना के पीछे की वजह और जिम्मेदार लोगों का पता चल सकेगा.

कौन है रोहित गोदारा?

रोहित गोदारा बीकानेर जिले के लूणकरणसर इलाके का रहने वाला है, उसे कुख्यात गैंगस्टर माना जाता है और उसका नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ता रहा है. रोहित गोदारा पर हत्या, रंगदारी, और आर्म्स एक्ट के तहत 30 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, वह साल 2022 में कथित तौर पर फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश फरार हो गया था.

जांच एजेंसियों का कहना है कि वह विदेश में रहकर अपने नेटवर्क चला रहा था. रोहित गोदारा बीकानेर में मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था. बाद में उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हाथ मिलाया था. रोहित गोदारा पर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या और सीकर में राजू ठेहट हत्याकांड का आरोप है.