राजस्थान में कर्फ्यू लगा देंगे! रोहित गोदारा-अमरजीत बिश्नोई ने क्यों दे डाली ये धमकी? जानें थ्रेट देने के पीछे की असल वजह

Rohit Godara threat: राजस्थान में पर्यावरण और अपराध का अनोखा टकराव सामने आया है. कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और अमरजीत बिश्नोई ने बीकानेर में चल रहे खेजड़ी बचाओ आंदोलन का खुलकर समर्थन किया है. Zee Rajasthan की ब्रेकिंग रिपोर्ट के अनुसार, दोनों ने वायरल हुए ऑडियो/वीडियो मैसेज में धमकी दी है कि यदि सरकार खेजड़ी वृक्षों की कटाई नहीं रोकती और आंदोलनकारियों के साथ न्याय नहीं करती, तो वे पूरे राजस्थान में कर्फ्यू लगा देंगे.

Published: Feb 10, 2026, 02:36 PM IST | Updated: Feb 10, 2026, 02:36 PM IST

Rohit Godara Rajasthan Curfew Threat: कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और अमरजीत बिश्नोई ने राजस्थान में खेजड़ी बचाओ आंदोलन का खुलकर समर्थन किया है. दोनों ने वीडियो/ऑडियो मैसेज के जरिए धमकी दी है कि यदि सरकार खेजड़ी वृक्षों की कटाई नहीं रोकती और आंदोलनकारियों के साथ न्याय नहीं करती, तो वे राजस्थान में कर्फ्यू लगा देंगे. यह धमकी बीकानेर और आसपास के जिलों में चल रहे खेजड़ी बचाओ महापड़ाव और आमरण अनशन के बीच आई है, जहां बिश्नोई समाज सोलर प्लांट्स, रोड और अन्य परियोजनाओं के लिए खेजड़ी कटाई के खिलाफ जोरदार विरोध कर रहा है.

धमकी का पूरा संदर्भ
रिपोर्ट में वायरल हुए ऑडियो/वीडियो क्लिप का जिक्र है, जिसमें गोदारा गैंग के नाम से कहा गया है कि "हमारे भाई-बहनों का साथ नहीं दिया तो राजस्थान में कर्फ्यू लगा देंगे." खेजड़ी को बिश्नोई समुदाय अपनी आस्था, पर्यावरण और संस्कृति का प्रतीक मानता है. 1973 की खेजड़ली बलिदान घटना का हवाला देते हुए आंदोलनकारी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं कि खेजड़ी कटाई पर सख्त रोक लगे. गोदारा, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अलग होकर अपना गुट चला रहा है, ने इस मुद्दे पर बयान देकर पर्यावरण आंदोलन को आपराधिक रंग दे दिया है. अमरजीत बिश्नोई ने भी इसी तरह का समर्थन जताया है.

गैंगस्टरों की पृष्ठभूमि
रोहित गोदारा राजस्थान का सबसे खतरनाक गैंगस्टर माना जाता है. वह रंगदारी, फिरौती और धमकियों के कई मामलों में वांछित है. हाल के महीनों में उसने व्यापारियों, स्कूल संचालकों और अन्य लोगों को अंतरराष्ट्रीय नंबरों से धमकियां दी हैं, जिसमें करोड़ों की फिरौती मांगी गई. वह विदेश (संभावित अमेरिका या अन्य देश) में छिपा हुआ है और सोशल मीडिया/ऑडियो के जरिए सक्रिय रहता है. पुलिस ने उसके कई साथियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन वह अब तक फरार है.

आंदोलन और प्रशासन की स्थिति
खेजड़ी बचाओ आंदोलन बीकानेर में तेजी से फैल रहा है. हजारों लोग शामिल हैं और सोलर प्रोजेक्ट्स में खेजड़ी कटाई रोकने की मांग कर रहे हैं. इनेलो और अन्य राजनीतिक दलों ने भी समर्थन दिया है. सरकार पर दबाव है कि पर्यावरण संरक्षण और विकास परियोजनाओं के बीच संतुलन बनाए. पुलिस और प्रशासन ने गोदारा की धमकी की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल कोई कर्फ्यू नहीं लगा है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. यह घटना राजस्थान में गैंगस्टरों की बढ़ती दखलंदाजी और पर्यावरण मुद्दों के बीच टकराव को उजागर करती है.

