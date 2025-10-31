बीकानेर में मरीज को ले जा रही सरकारी एम्बुलेंस अस्पताल के बाहर ही बंद हो गई बंद! फिर जो हुआ...

Bikaner News: जिले के उपजिला अस्पताल बज्जू की व्यवस्थाएं एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं. आज सुबह मरीज को लेकर बीकानेर रवाना हुई एम्बुलेंस अस्पताल के बाहर ही खराब हो गई. पुरानी गाड़ी होने से ड्राइवर ने आमजन की मदद से धक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन वाहन चालू नहीं हुआ. मजबूर होकर परिजनों ने मरीज को निजी गाड़ी से बीकानेर पहुंचाया.

अस्पताल में डॉक्टरों के रिक्त पद भी बड़ी समस्या बने हुए हैं. कई बार केवल एक डॉक्टर ही पूरे अस्पताल में मरीजों की देखरेख और अन्य कार्य संभालते नजर आते हैं. एम्बुलेंस सुविधा में अव्यवस्था और चिकित्सकों की कमी से आमजन को आए दिन परेशानी झेलनी पड़ रही है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शीघ्र सुधार की मांग की है.

बीकानेर के बीच बाजार में सनकी युवक का खौफनाक कदम! नशे में धुत ने अपनी बाइक में लगाई आग

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सोमवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने नशे की हालत में अपनी मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया. यह घटना शहर के सबसे बड़े कपड़ा मार्केट के बाहर हुई, जहां कुछ ही सेकंड में आग की लपटें उठने लगीं और बाजार में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.

मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत सूझबूझ दिखाई और बाल्टी व पाइप की मदद से आग पर काबू पाया. स्थानीय लोगों की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया, वरना आग पास खड़ी अन्य गाड़ियों और दुकानों तक फैल सकती थी. घटना के समय बाजार में खरीदारी करने वालों की भारी भीड़ थी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, युवक पूरी तरह नशे में था. उसने पहले कुछ देर सड़क पर झगड़ा किया, फिर अचानक अपनी बाइक में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. कुछ ही पलों में बाइक धू-धू कर जल उठी. इस दौरान आस-पास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और आरोपी के भागने की कोशिश को नाकाम करने की कोशिश की, लेकिन वह मौके से फरार हो गया.

पुलिस ने घटना के लिए क्या बोला?

पुलिस के अनुसार, आरोपी आदतन नशेड़ी है और उसकी पहचान कर ली गई है. फिलहाल उसकी तलाश जारी है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वहीं, स्थानीय दुकानदारों ने इस घटना के बाद नाराज़गी जताई है. उनका कहना है कि शाम होते ही यह इलाका नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है. कई बार शिकायतें करने के बावजूद पुलिस की कार्रवाई नाकाफी रही है.

