Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 14, 2025, 12:47 IST | Updated: Aug 14, 2025, 12:47 IST

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ में विधायक गणेशराज बंसल ने डिस्कॉम कर्मियों को लताड़ा, हड्डियाँ तोड़ने की धमकी, कहा- सुधर जाओ, वरना...

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ में बिजली कटौती और डिस्कॉम की कथित लापरवाही के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा, जब निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल ने एक अनोखे "चप्पल मार्च" का नेतृत्व किया. इस प्रदर्शन में करीब एक हजार लोग शामिल हुए, जो भारत माता चौक से बिजली विभाग के कार्यालय तक चप्पलें लहराते हुए मार्च किए. विधायक बंसल ने डिस्कॉम कर्मियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि बिजली विभाग को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना होगा, वरना जनता का गुस्सा और भयावह रूप ले सकता है.

उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा, "पिछली सरकार में एक विधायक ने एक सहायक अभियंता (AEN) की 50-60 हड्डियाँ तोड़ी थीं. कहीं हमें भी आपके फ्रैक्चर न करने पड़ें, इसलिए समय रहते सुधर जाइए." उन्होंने यह भी धमकी दी कि आज चप्पलें हाथ में हैं, लेकिन अगली बार ये अधिकारियों के सिर पर पड़ सकती हैं. रैली के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के कार्यालय के गेट पर चप्पलें फेंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया.

आयोजकों ने बोरों में भरकर चप्पलें बाँटीं, हालाँकि कुछ लोगों ने इन्हें निजी उपयोग के लिए ले लिया. यह प्रदर्शन 8 अगस्त को 11 केवी लाइन में आई खराबी के बाद हुए बिजली संकट की पृष्ठभूमि में हुआ, जिसने स्थानीय लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया था. विधायक बंसल ने कहा कि जनता डिस्कॉम की लापरवाही और भ्रष्टाचार से त्रस्त है. उन्होंने आगामी विधानसभा सत्र में बिजली से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का वादा किया.

इस घटना की आलोचना करते हुए भाजपा नेता अमित साही ने कहा कि समस्याओं का समाधान संवाद से होना चाहिए, न कि इस तरह की धमकियों से. यह रैली और विधायक के बयान ने हनुमानगढ़ में एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है.

