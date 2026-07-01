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दन्तोर में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर-कार की टक्कर में युवक की दर्दनाक मौत

Bikaner Road Accident: बीकानेर जिले के दन्तोर-पूगल सड़क मार्ग पर पिरणवाला के पास ट्रेलर और कार की आमने-सामने की भीषण टक्कर में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई.

Edited byAnsh RajReported byRounak vyas
Published: Jul 01, 2026, 05:06 PM|Updated: Jul 01, 2026, 05:06 PM
दन्तोर में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर-कार की टक्कर में युवक की दर्दनाक मौत
Image Credit: Bikaner Road AccidentSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: बीकानेर जिले के दन्तोर थाना क्षेत्र में बुधवार को एक भीषण सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. दन्तोर-पूगल सड़क मार्ग पर पिरणवाला के पास ट्रेलर और कार की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और चालक वाहन के अंदर बुरी तरह फंस गया. सूचना मिलते ही दन्तोर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया.


भीषण टक्कर के बाद कार बनी मलबे का ढेर

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर और कार के बीच टक्कर इतनी तेज थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर मलबे में तब्दील हो गई. वाहन के अगले हिस्से के पूरी तरह दब जाने से चालक कार के भीतर ही फंस गया. हादसे के बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. पुलिस व ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद कार की बॉडी को काटकर चालक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.


मृतक की हुई पहचान

पुलिस ने मृतक की पहचान 9 केजेडी माधोडिग्गी, खाजूवाला निवासी योगेश कुम्हार के रूप में की है. हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए, जहां शोक का माहौल बन गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए खाजूवाला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.


दोनों वाहनों को पुलिस ने किया जब्त

दुर्घटना के बाद पुलिस ने ट्रेलर और क्षतिग्रस्त कार दोनों को अपने कब्जे में ले लिया है. घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. प्रारंभिक जांच में यह मामला आमने-सामने की टक्कर का प्रतीत हो रहा है, हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा.


पुलिस जुटी हादसे के कारणों की जांच में

दन्तोर थाना पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हादसा तेज रफ्तार, लापरवाही या सड़क की किसी अन्य परिस्थिति के कारण हुआ. साथ ही ट्रेलर चालक से भी पूछताछ की जा रही है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.


सड़क सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

दन्तोर-पूगल सड़क मार्ग पर लगातार हो रहे सड़क हादसों ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है. ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम, चेतावनी संकेतक और नियमित यातायात निगरानी की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों को रोका जा सके.


यह हादसा एक बार फिर सड़क पर सावधानी, सुरक्षित गति और यातायात नियमों के पालन की आवश्यकता को उजागर करता है. पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद दुर्घटना के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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