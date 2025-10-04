जोधपुर-बीकानेर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, दो की मौत, तीन घायल

Bikaner News: राजस्थान में जोधपुर-बीकानेर हाईवे पर शनिवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. इस दर्दनाक दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.
Bikaner News: बीकानेर से बड़ी खबर सामने आई है. जोधपुर-बीकानेर हाईवे पर शनिवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. इस दर्दनाक दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.
हादसा हाईवे पर गणेशम होटल के पास हुआ, जहां अचानक दो कारें तेज रफ्तार में आमने-सामने टकरा गईं. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और सड़क पर अफरातफरी का माहौल बन गया. हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.
परिजनों में कोहराम मच गया
मृतकों में एक पुरुष और एक महिला शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, सभी लोग बीकानेर निवासी थे और शादी समारोह से लौट रहे थे. हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को तुरंत पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों ने घायलों की स्थिति नाजुक बताई है.
हादसे के कारणों की जांच की जा रही
हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर ट्रैफिक को सामान्य किया. फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन प्राथमिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को वजह माना जा रहा है.
इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है. लोगों का कहना है कि हाईवे पर आए दिन तेज रफ्तार के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं और प्रशासन को इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए.
बीकानेर गरबा नाइट में डांडिया के जगह चले पत्थर, कई पुलिसकर्मी घायल
Bikaner News: बीकानेर के शहरी परकोटे क्षेत्र में मंगलवार देर रात डांडिया आयोजन के दौरान जमकर हंगामा हुआ. शहर के बेणीसर बारी के बाहर मामूली बात को लेकर दो गुटों में विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों के अनुसार, यह विवाद छोटी सी बात से शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही स्थिति अनियंत्रित हो गई.
हंगामे के दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया. पथराव के कारण पुलिस वाहन के शीशे टूट गए, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पथराव और उत्पात देर रात तक जारी रहा, जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा.
पुलिस का त्वरित हस्तक्षेप
घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवाड़ी और सीओ सिटी श्रवण दास संत भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाया. अधिकारियों ने दोनों पक्षों को शांत करवाया और आगे की जांच शुरू कर दी. पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मामूली विवाद के कारण उत्पन्न हुए इस हंगामे की गहराई से पड़ताल की जा रही है.
