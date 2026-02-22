परीक्षा देने निकली आठवीं कक्षा की बालिका की नहर में मिली लाश, रातभर शव के पास बैठे बिलखते रहे परिजन

Bikaner Crime News: बीकानेर जिले के बज्जू क्षेत्र (रणजीतपुरा थाना) में आठवीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा का शव नहर में अर्धनग्न अवस्था में मिला. वह परीक्षा देने घर से निकली थी, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची. देर शाम शव बरामद होने पर दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है.
Bikaner Crime News: राजस्थान के बीकानेर जिले के बज्जू क्षेत्र के रणजीतपुरा थाना इलाके में एक बेहद सनसनीखेज और हृदयविदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है. आठवीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा कल सुबह परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची. शिक्षकों ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिवार और ग्रामीणों ने तलाश शुरू की. देर शाम नहर से छात्रा का शव अर्धनग्न हालत में बरामद हुआ. प्रारंभिक जांच में दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है. इस घटना से इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है.
परिजन और ग्रामीणों ने शव उठाने से किया इनकार, रातभर धरना जारी
घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए. उन्होंने पुलिस को स्पष्ट चेतावनी दी कि आरोपी की गिरफ्तारी के बिना शव को घटनास्थल से नहीं हटाया जाएगा और न ही पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. रातभर शव के पास ही बैठे रहकर उन्होंने धरना दिया. ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि वे पुलिस की किसी भी समझाइश को सुनने को तैयार नहीं हैं. उनका कहना है कि बिना न्याय के शव नहीं ले जाएंगे.
पुलिस और प्रशासन की हाई अलर्ट, जांच में जुटी कई टीमें
मामले की गंभीरता को देखते हुए बीकानेर एसपी कावेन्द्र सिंह सागर ने तुरंत पुलिस टीमों को सख्त निर्देश दिए हैं. साइबर सेल, एफएसएल, फोरेंसिक टीम और विशेष जांच दल घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं. पुलिस लगातार ग्रामीणों से बातचीत कर रही है और उन्हें शव पोस्टमार्टम के लिए मनाने की कोशिश कर रही है. जांच में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और संभावित गवाहों से पूछताछ की जा रही है.
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जताई नाराजगी
घटना की सूचना मिलते ही केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर एसपी से फोन पर बात की और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इस जघन्य अपराध में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा. वहीं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे पूरे समाज के माथे पर कलंक करार दिया. उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि दोषियों को फौरन गिरफ्तार कर फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराई जाए और कठोरतम सजा सुनिश्चित की जाए.
