Year Ender 2025: बीकानेर संभाग में वर्ष 2025 कई महत्वपूर्ण, विकास संबंधी और दुखद घटनाओं से भरा रहा. बीकानेर संभाग में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिला शामिल है.
Trending Photos
Year Ender 2025: बीकानेर संभाग में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिला शामिल है. इन जिलों साल 2025 कई महत्वपूर्ण, दुखद और विकास संबंधी घटनाओं से भरा रहा, आज हम आपको इस लेख के माध्यम से बीकानेर संभाग की कुछ प्रमुख बड़ी घटनाओं के के बारे में विस्तार से बताएंगे.
सैन्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी बड़ी घटनाएं
मई 2025 में भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच बीकानेर के नाल एयरबेस सहित राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान द्वारा ड्रोन, मिसाइल हमलों की कोशिशें की गईं. जिन्हें भारतीय वायु रक्षा ने नाकाम कर दिया. बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर जैसे जिलों में ब्लैकआउट भी लागू रहा. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत-पाकिस्तान के तनाव के बीच स्कूल-कॉलेज बंद रहे और शहर में हाई अलर्ट रहा. ऑपरेशन सिंदूर के बाद PM मोदी ने बीकानेर में जाकर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दी थी. यह संभाग के लिए साल की सबसे बड़ी सुरक्षा संबंधी घटना रही.
वायुसेना में ऐतिहासिक बदलाव
भारतीय वायुसेना के प्रतिष्ठित मिग-21 फाइटर जेट ने सितंबर 2025 में बीकानेर एयरबेस से अपनी अंतिम उड़ान भरकर इतिहास के एक गौरवशाली अध्याय को विराम दिया. इस ऐतिहासिक मौके पर वायुसेना प्रमुख स्वयं मौजूद रहे. जबकि महिला पायलट स्क्वाड्रन लीडर प्रिया ने इस अंतिम मिशन में भाग लेकर इसे विशेष बना दिया.
मिग-21 फाइटर जेट ने पिछले छह दशकों से देश की हवाई सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई. 1960 के दशक से लेकर अब तक मिग-21 कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में अपनी क्षमता को दिखाया. इसकी अंतिम उड़ान के दौरान वायुसेना के अधिकारियों और जवानों के बीच भावुक माहौल देखने को मिला. वायुसेना ने मिग-21 को साहस, तकनीकी कौशल और राष्ट्रसेवा का प्रतीक बताया.
दुखद हादसा
मई 2025 में बीकानेर में एक स्वर्णकार की दुकान में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से भीषण विस्फोट हुआ था, इस हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे. विस्फोट के बाद इमारत का एक हिस्सा ढह गया, जिससे बाजार में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचे. मौके से घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.
राजनीतिक एवं सामाजिक घटनाएं
अक्टूबर 2025 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बीकानेर संभाग के प्रभावशाली किसान नेता रामेश्वर डूडी का ब्रेन स्ट्रोक के बाद निधन हो गया था, उनके निधन से पूरे बीकानेर संभाग में शोक की लहर दौड़ गई थी. रामेश्वर डूडी लंबे समय से किसान हितों की आवाज़ बुलंद करने वाले नेता के रूप में जाने जाते थे और राजनीति के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र में भी काफी सक्रिय थे. उनके निधन के पर पार्टी कार्यकर्ताओं, किसान संगठनों और आमजन ने गहरा दुख व्यक्त किया.
हनुमान बेनीवाल एवं RLP की रैलियां
अक्टूबर 2025 में बीकानेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) की ओर से बड़ी शक्ति प्रदर्शन रैली का आयोजन किया गया था. इस रैली में पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला. इसके साथ ही किसान, युवाओं और आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया. हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर वादाखिलाफी, बेरोजगारी और किसान समस्याओं की अनदेखी का भी आरोप लगाया. बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी ने रैली को राजनीतिक रूप से मजबूत बना दिया.
किसानों का आंदोलन
बीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र में सिंचाई पानी और बिजली के बकाया बिलों की वसूली को लेकर किसानों और उपभोक्ताओं का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. मांगों को लेकर किसानों क्षेत्र में लगातार धरने और प्रदर्शन किए जा रहे हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिलने के बाद भी सिंचाई शुल्क और बिजली बकाया की सख्त वसूली की जा रही है. किसानों ने प्रशासन से राहत देने और बकाया राशि में छूट की मांग की है. हालात को देखते हुए प्रशासन ने वार्ता का आश्वासन दिया है.
विकास एवं सकारात्मक घटनाएं
दिसंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल की पहल पर बीकानेर जिले में ग्रामीण विकास को गति देने के लिए 76 सड़कों को मंजूरी दी गई. इन सड़कों की कुल लंबाई 296 किलोमीटर से अधिक है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन, कृषि परिवहन और बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी. नई सड़कों के निर्माण से गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुंच आसान होगी. जनप्रतिनिधियों और स्थानीय ग्रामीणों ने इस निर्णय को बीकानेर के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है.
बालिका सैनिक स्कूल
साल 2025 में बीकानेर जिले के जयमलसर में देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी आई. यह स्कूल लड़कियों को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ सैन्य प्रशिक्षण और नेतृत्व कौशल प्रदान करेगा. स्कूल के माध्यम से लड़कियों को राष्ट्रीय सेवा, अनुशासन और करियर के अवसर में प्रोत्साहन मिलेगा. अधिकारियों ने कहा कि यह पहल लड़कियों के सशक्तिकरण और क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. स्कूल के संचालन और निर्माण के लिए संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक तैयारियां जारी हैं.
उल्लेखनीय सांस्कृतिक आयोजन
जनवरी 2025 में बीकानेर ऊंट महोत्सव भव्य रूप से मनाया गया, जिसमें देश-विदेश से पर्यटक और प्रतिभागी शामिल हुए. महोत्सव में ऊंटों की रंग-बिरंगी सजावट, दौड़ प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रमुख आकर्षण रहे. इस अवसर पर स्थानीय कला, संगीत और नृत्य ने भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया. आयोजकों ने कहा कि यह महोत्सव बीकानेर की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है. पर्यटकों ने इस अनोखे अनुभव की जमकर सराहना की.
मौसम संबंधी घटनाएं
2025 में बीकानेर जिले के कई हिस्सों में तेज बारिश और आंधी का असर देखा गया, जिससे स्थानीय लोग प्रभावित हुए. हालांकि प्रशासन ने बताया कि कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या सूखा दर्ज नहीं हुई है. जिलाधिकारी ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी रखा. उन्होंने नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम का हाल लगातार अपडेट करने का अनुरोध किया.
2025 बीकानेर संभाग के लिए सुरक्षा चुनौतियों, विकास पहलों और सामाजिक-राजनीतिक हलचल का मिलाजुला साल रहा. सीमा पर तनाव और स्थानीय अपराधों ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं, जबकि विकास कार्यों ने लोगों में कई नई उम्मीदें जगाई.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBikaner Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!