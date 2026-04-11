बीकानेर में पति-पत्नी के विवाद का खौफनाक अंत, ससुराल पक्ष के लोगों ने तलवार से कर दी जयसिंह की हत्या

Rajasthan Crime: बीकानेर के मुक्ताप्रसाद थाना क्षेत्र की रामपुरा बस्ती में देर रात तलवारबाजी की घटना में एक युवक जयसिंह की मौत हो गई. पत्नी के परिवार (ससुराल पक्ष) के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है. पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद को लेकर यह हमला किया गया.
Trending Photos
Bikaner Crime News: बीकानेर के मुक्ताप्रसाद थाना क्षेत्र की रामपुरा बस्ती में देर रात एक भयानक हत्या की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. तलवार से किए गए हमले में एक युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान जयसिंह के रूप में हुई है.
देर रात रामपुरा बस्ती में अचानक तलवारबाजी की वारदात हो गई. हमलावरों ने जयसिंह पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया.
मृतक की पहचान
मृतक जयसिंह स्थानीय निवासी था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह हत्या किसी पुराने विवाद का नतीजा है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतक जयसिंह और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था. इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ था. पुलिस का मानना है कि इसी विवाद की वजह से ससुराल पक्ष के लोगों ने जयसिंह पर तलवार से हमला किया.
मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का सीधा आरोप लगाया है. उन्होंने पुलिस को बताया कि पत्नी के भाई-बहन और अन्य ससुराल वाले पहले से ही जयसिंह से नाराज थे. देर रात इसी नाराजगी में उन्होंने तलवार लेकर हमला कर दिया.
मुक्ताप्रसाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया और आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए हैं. पुलिस की टीम आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी हुई है.
इस घटना से रामपुरा बस्ती में भय का माहौल बन गया है. स्थानीय लोगों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं पूरे इलाके की शांति को प्रभावित कर रही हैं. उन्होंने पुलिस से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!