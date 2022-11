नहीं भर सका उड़ान भारत का पहला रॉकेट Vikram S, खराब मौसम के कारण टली लॉचिंग

India first private Rocket Launch: देश का पहला प्राइवेट स्पेस कंपनी का रॉकेट Vikram S सोमवार को लॉन्‍च नहीं हुआ. हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस जो भारत के पहले निजी विकसित रॉकेट, विक्रम-एस का प्रक्षेपण करने जा रही है, उसने बताया है कि इसकी तरीख को आगे खिसका दिया गया है.

खराब मौसम बना वजह

There it is!

Catch a glimpse of our Vikram-S at the rocket integration facility at Sriharikota, as it gets ready for the momentous day. Weather seems great for the launch on 18 Nov 11:30 AM.#Prarambh #OpeningSpaceForAll pic.twitter.com/b0nptNlA1N

— Skyroot Aerospace (@SkyrootA) November 14, 2022