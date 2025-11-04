Zee Rajasthan
बीकानेर की मूंगफली पर इंडोनेशिया ने लगाई अस्थाई रोक, व्यापारियों में हड़कंप, हो सकता है बड़ा नुकसान!

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र की विश्वप्रसिद्ध मूंगफली पर इंडोनेशिया ने अचानक अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है. एफ्लाटॉक्सिन (फंगस से उत्पन्न विषाक्त पदार्थ) की मात्रा अधिक होने के कारण इंडोनेशिया सरकार ने 3 सितंबर से यह फैसला लागू किया, जिससे मूंगफली निर्यात पूरी तरह ठप हो गया. प्रमुख निर्यात बाजार होने के कारण इस प्रतिबंध से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 04, 2025, 08:31 AM IST | Updated: Nov 04, 2025, 08:31 AM IST

बीकानेर की मूंगफली पर इंडोनेशिया ने लगाई अस्थाई रोक, व्यापारियों में हड़कंप, हो सकता है बड़ा नुकसान!

Bikaner News: Bikaner News: राजस्थान की 'मूंगफली राजधानी' कही जाने वाली बीकानेर पर अब बड़ा संकट मंडरा रहा है. इंडोनेशिया सरकार ने भारत से मूंगफली आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है, जो 27 अगस्त को जारी आदेश के तहत 3 सितंबर से लागू हो चुका है. क्वारंटाइन अथॉरिटी की रिपोर्ट में एफ्लाटॉक्सिन (फंगस से उत्पन्न विषाक्त पदार्थ) की मात्रा तय मानकों से अधिक पाई जाने का हवाला दिया गया है. इस फैसले से बीकानेर की मंडियों में हड़कंप मच गया है—फसल की आवक तो रिकॉर्ड स्तर पर हो रही है, लेकिन खरीदारों की कमी से भाव 10-15 प्रतिशत गिरने का खतरा बढ़ गया है. किसान और व्यापारी चिंतित हैं कि यदि क्वालिटी जांच और भंडारण में सुधार न हुआ, तो अन्य निर्यात बाजार भी बंद हो सकते हैं.

क्वालिटी पर सवाल, प्रतिबंध का कारण

इंडोनेशिया की क्वारंटाइन अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि भारत से आने वाली मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन की मात्रा 20 पीपीबी (पार्ट्स पर बिलियन) से अधिक है, जो उनके मानकों (15 पीपीबी) से ऊपर है. यह फंगस नमी वाली परिस्थितियों में मूंगफली पर विकसित होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में भंडारण की खराब सुविधाएं और परिवहन में देरी इस समस्या को बढ़ावा दे रही हैं. कृषि विभाग के एक अधिकारी ने बताया, "हमने किसानों को एफ्लाटॉक्सिन जांच के लिए विशेष लैब कैंप लगाने का फैसला किया है, लेकिन तत्काल निर्यात बहाली मुश्किल है."

2.25 लाख टन का बाजार प्रभावित

हर साल भारत से इंडोनेशिया को 2.25 लाख टन मूंगफली निर्यात होती है, जिसमें बीकानेर का योगदान 60 प्रतिशत से अधिक है. यह प्रतिबंध लगते ही निर्यात पूरी तरह ठप हो गया, जिससे व्यापारियों को लाखों का नुकसान हो रहा है. सामान्यतः 7200-7500 रुपये प्रति क्विंटल बिकने वाली फसल अब खुले बाजार में 6500-6800 रुपये तक गिर सकती है. बीकानेर मंडी समिति के चेयरमैन ने कहा, "यह हमारा प्रमुख बाजार था. यदि लंबा चला तो किसानों को भुगतान में देरी और स्टॉक जमा होने से भारी नुकसान होगा."

अन्य बाजारों पर भी खतरा

बीकानेर की मंडियां इन दिनों रिकॉर्ड 5 लाख क्विंटल फसल से गुलजार हैं, लेकिन खरीदारों की कमी से माहौल उदास है. व्यापारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि क्वालिटी सुधार न हुआ, तो वियतनाम, चीन और यूरोपीय बाजार भी बंद हो सकते हैं. एक किसान ने बताया, "हमारी मेहनत बर्बाद हो रही है. सरकार को तुरंत हस्तक्षेप कर निर्यात बहाली सुनिश्चित करनी चाहिए." केंद्र सरकार ने जांच समिति गठित की है, और राजस्थान कृषि मंत्री ने किसानों को वैकल्पिक बाजारों की तलाश का आश्वासन दिया है. लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि भंडारण विनियामकता मजबूत न हुई तो आने वाले सीजन में संकट गहरा सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

