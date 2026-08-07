/SI भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा! जेल में बंद NDPS आरोपी ने फर्जी प्रवेश पत्र से एग्जाम देने की रची साजिश

Bikaner News: राजस्थान में SI/प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़े का एक गंभीर मामला सामने आया है. बीकानेर में दस्तावेजों और प्रवेश पत्रों की गहन जांच के दौरान पुलिस ने एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया, जिसने भर्ती प्रक्रिया की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए. एनडीपीएस एक्ट के मामले में जेल में बंद एक विचाराधीन बंदी ने कथित तौर पर फर्जी प्रवेश पत्र तैयार करवाकर परीक्षा में शामिल होने की योजना बनाई थी. हालांकि दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान पूरा मामला पकड़ में आ गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.



पुलिस अभिरक्षा में पहुंचा था परीक्षा केंद्र

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पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान संदेश पुत्र उदयनाथ के रूप में हुई है, जो एनडीपीएस एक्ट के मामले में जेल में बंद विचाराधीन बंदी है. आरोपी को कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस अभिरक्षा में परीक्षा केंद्र लाया गया था. दस्तावेजों की नियमित जांच के दौरान प्रवेश पत्र और अन्य रिकॉर्ड में संदिग्ध जानकारी सामने आई. गहन सत्यापन के बाद पता चला कि प्रवेश पत्र फर्जी तरीके से तैयार किया गया था.



जमानत नहीं मिली तो जेल से रची नई साजिश

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी को जमानत नहीं मिलने के बाद उसने जेल से ही परीक्षा देने की कथित योजना बनाई. आरोप है कि उसने फर्जी प्रवेश पत्र तैयार करवाकर भर्ती परीक्षा में शामिल होने का प्रयास किया. पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन लोग शामिल थे तथा प्रवेश पत्र तैयार करने में किस नेटवर्क ने मदद की.



ASP चक्रवर्ती सिंह राठौड़ को सौंपी गई जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे प्रकरण की जांच एडीशनल एसपी चक्रवर्ती सिंह राठौड़ को सौंपी गई है. उन्होंने जांच शुरू कर दी है और फर्जी प्रवेश पत्र तैयार करने वाले लोगों, तकनीकी सहयोग देने वालों तथा संभावित गिरोह की भूमिका की गहराई से पड़ताल की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं यह किसी बड़े संगठित नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है.



भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर विशेष निगरानी

पुलिस और भर्ती से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सघन सत्यापन किया जा रहा है. प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान कर प्रत्येक अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को समय रहते रोका जा सके.



फर्जी दस्तावेजों पर पुलिस की सख्त चेतावनी

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भर्ती परीक्षा में फर्जी दस्तावेज, नकली प्रवेश पत्र या किसी अन्य अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और दोषियों को कानून के अनुसार सख्त सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा. फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ और तकनीकी जांच के आधार पर फर्जी प्रवेश पत्र तैयार करने वाले नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक भी जल्द पहुंच बनाई जा सकेगी.

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