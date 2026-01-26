कर्तव्य पथ पर उस्ता कला की सुनहरी चमक ने दुनिया को किया मंत्रमुग्ध, जानें इसकी खासियत

Usta Kala Bikaner: देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में राजस्थान की झांकी ने मरुधरा की कलात्मक विरासत का लोहा मनवाया. इस वर्ष की झांकी 'राजस्थान - मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श' थीम पर आधारित थी, जिसने न केवल भारत के कोने-कोने से आए दर्शकों, बल्कि विदेशी मेहमानों को भी अपनी ओर आकर्षित किया. झांकी का मुख्य आकर्षण बीकानेर की विश्वप्रसिद्ध 'उस्ता कला' रही, जिसे ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी के रूप में प्रदर्शित किया गया.

उस्ता कला, कारीगरी

झांकी में प्रदर्शित उस्ता कला महज एक सजावट नहीं, बल्कि सदियों पुरानी विशेषज्ञता का प्रमाण है.

इतिहास

इस कला की जड़ें ईरान से जुड़ी हैं,जो मुगल काल के दौरान भारत आई. बीकानेर के महाराजा राय सिंह के शासनकाल में इस कला ने मरुधरा की मिट्टी में अपनी पहचान बनाई.

क्या है उस्ता कला? ऊंट की खाल पर 24 कैरेट सोने के पत्रों और प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर जो सुनहरी मीनाकारी (स्वर्ण जड़ाई) की जाती है, उसे उस्ता कला कहा जाता है. इसमें ईरानी, मुगल और राजपूताना शैली का अद्भुत संगम देखने को मिलता है.

योगदान

झांकी के माध्यम से पद्मश्री से सम्मानित बीकानेर के महान कलाकार स्व. हिसामुद्दीन उस्ता को भी याद किया गया.उन्होंने 1960 के दशक में विलुप्त हो रही इस कला को पुनर्जीवित किया. 1967 में राष्ट्रीय पुरस्कार और 1986 में पद्मश्री से सम्मानित इस कलाकार की मेहनत का नतीजा है कि आज उस्ता कला बीकानेर के जूनागढ़ किले के अनूप महल से लेकर कर्तव्य पथ तक अपनी चमक बिखेर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

रावणहत्था के सुर और सांस्कृतिक धमक

सुनहरी नक्काशी के साथ-साथ झांकी पर गूंजते 'रावणहत्था' (पारंपरिक लोक वाद्य) के सुरों ने माहौल को राजस्थानी रंग में सराबोर कर दिया. झांकी में बीकानेर की समृद्ध परंपरा और हस्तशिल्प को इतनी जीवंतता से पेश किया गया कि यह 'विकसित राजस्थान' और 'सांस्कृतिक गौरव' का प्रतीक बन गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-