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बीकानेर में मजदूर मां की गैर मौजूदगी में घर में घुसा अधेड़, 13 साल की मासूम बच्ची का किया रेप

Bikaner Crime News: बीकानेर के खाजूवाला में मजदूर मां की गैरमौजूदगी में पड़ोसी अधेड़ ने 13 वर्षीय मासूम को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया. धमकी से डरी पीड़िता के गुमसुम रहने पर परिजनों को पता चला. पुलिस ने केस दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया है. सीओ आकांक्षा चौधरी मामले की जांच कर रही हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byRounak vyas
Published: Jun 23, 2026, 03:23 PM|Updated: Jun 23, 2026, 03:23 PM
बीकानेर में मजदूर मां की गैर मौजूदगी में घर में घुसा अधेड़, 13 साल की मासूम बच्ची का किया रेप
Image Credit: Bikaner Crime News

Bikaner Crime News: राजस्थान के बीकानेर जिले के खाजूवाला थाना क्षेत्र से एक बेहद सनसनीखेज और संवेदनशील मामला सामने आया है. यहाँ एक गांव में 13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किए जाने की घटना प्रकाश में आई है. पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में रोष और सनसनी का माहौल है.

घर में घुसकर बंधक बनाया, फिर की हैवानियत
पीड़िता की मां द्वारा खाजूवाला थाने में दर्ज करवाई गई लिखित रिपोर्ट के अनुसार, यह दर्दनाक घटना 20 जून की बताई जा रही है. घटना के वक्त पीड़िता की मां मजदूरी के लिए घर से बाहर गई हुई थी. इसी दौरान सूने मकान का फायदा उठाकर गांव का ही रहने वाला एक अधेड़ उम्र का पड़ोसी जबरन घर में घुस आया. आरोप है कि उसने मासूम बालिका को डरा-धमका कर बंधक बना लिया. रिपोर्ट में यह भी संगीन आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने बालिका के हाथ-पैर बांध दिए और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

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धमकी के डर से चुप रही मासूम, परिजनों के पूछने पर खुला राज
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने बालिका को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. उसने मासूम से कहा कि यदि इस घटना के बारे में उसने किसी को भी बताया, तो अंजाम बहुत बुरा होगा. आरोपी की इस खौफनाक धमकी के कारण बालिका बुरी तरह सहम गई. वह डर के मारे चुप रही और गुमसुम रहने लगी. बालिका के व्यवहार में आए इस अचानक बदलाव को देखकर परिजनों को चिंता हुई. जब परिजनों ने बार-बार उससे प्यार से पूछताछ की, तो पीड़िता का सब्र का बांध टूट गया और उसने अपने साथ हुई पूरी आपबीती और दरिंदगी की जानकारी परिजनों को दी.

पुलिस ने गठित की टीमें, सीओ आकांक्षा चौधरी संभाल रही हैं जांच
घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता की मां तुरंत खाजूवाला थाने पहुँची और आरोपी पड़ोसी के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया. खाजूवाला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना भी करवा लिया है. फरार आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा अलग-अलग विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी गहन जांच खाजूवाला सीओ (वृत्ताधिकारी) आकांक्षा चौधरी द्वारा की जा रही है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का बयान
इस पूरे मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा ने आधिकारिक बाइट (बयान) देते हुए पुष्टि की है कि पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है. उन्होंने आश्वस्त किया है कि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ आरोपी की तलाश में जुटी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कदम उठा रही है ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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