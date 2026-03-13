जिस्म पर BSF की वर्दी, इंटरनेशन बॉर्डर पर गश्त, बीकानेर से सीमा सुरक्षा बल ने दबोचे दो संदिग्ध

Bikaner News: बीकानेर के खाजूवाला अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल (BSF) की सतर्कता से एक बड़ा मामला सामने आया है. बॉर्डर के निकट चक 3 कालूवाला से दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें एक ने BSF की वर्दी पहन रखी थी. यह घटना बॉर्डर सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील मानी जा रही है, खासकर हाल के दिनों में ड्रोन से हथियार और हेरोइन की तस्करी के मामलों के बाद.



संदिग्ध युवकों की गिरफ्तारी

बीएसएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने चक 3 कालूवाला इलाके में गश्त के दौरान दो युवकों को डिटेन किया. पकड़े गए युवकों की पहचान पंजाब निवासी 24 वर्षीय सतनाम सिंह और 19 वर्षीय दलजीत सिंह के रूप में हुई है. इनमें से एक युवक ने बीएसएफ की ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे जांच में गहराई आई है. दोनों युवक पंजाब से यहां पहुंचे थे, लेकिन उनका मकसद अभी स्पष्ट नहीं हुआ है.



पुलिस और बीएसएफ की कार्रवाई

खाजूवाला के DYSP अमरजीत चावला और थानाधिकारी रोहित चौधरी ने उच्चाधिकारियों को तुरंत सूचना दी. फिलहाल बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त टीम दोनों युवकों से गहन पूछताछ कर रही है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वे बॉर्डर क्षेत्र में क्या करने आए थे, क्या कोई तस्करी या घुसपैठ की साजिश थी, या कोई अन्य मंशा थी.

बॉर्डर क्षेत्र में बढ़ती सतर्कता

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पिछले दिनों खाजूवाला बॉर्डर सेक्टर में ड्रोन के जरिए हथियार, पिस्तौल, कारतूस और हेरोइन की खेप पकड़ी गई थीं. पाकिस्तान से आने वाली ऐसी नापाक हरकतों के खिलाफ बीएसएफ पहले से ही अलर्ट पर है. इस गिरफ्तारी से बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती का संकेत मिलता है, लेकिन साथ ही संदेह भी बढ़ा है कि क्या कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है.बीएसएफ और पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और आगे की जांच जारी है. यदि कोई बड़ा खुलासा होता है तो यह बॉर्डर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. स्थानीय लोग और सुरक्षा एजेंसियां दोनों सतर्क बने हुए हैं.



