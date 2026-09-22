/खाजूवाला में सिंचाई पानी को लेकर किसानों का आंदोलन तेज, 24 सितंबर को चक्का जाम का ऐलान

Khajuwala Farmers Protest: राजस्थान के बीकानेर जिले में खाजूवाला क्षेत्र में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है. रबी की फसल के लिए स्थाई सिंचाई पानी और स्थाई रेगुलेशन की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं. किसानों के समर्थन में आज खाजूवाला, रावला, घड़साना और अनूपगढ़ की मंडियां और बाजार बंद रहे. व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर आंदोलन को समर्थन दिया.

मंडियों और बाजारों में दिखा असर

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किसानों के आंदोलन के समर्थन में मंडियों से लेकर बाजारों तक दुकानों पर ताले लटके नजर आए. बाजार बंद रहने के कारण व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुईं और सड़कों पर भी सन्नाटा देखने को मिला. स्थानीय व्यापारियों ने किसानों की सिंचाई पानी की मांग को जायज बताते हुए बंद का समर्थन किया.

चीफ इंजीनियर के साथ देर रात तक चली वार्ता

सिंचाई पानी के मुद्दे को लेकर किसानों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच देर रात तक वार्ता चली. किसानों और चीफ इंजीनियर के बीच हुई बातचीत में समाधान निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वार्ता किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी. वार्ता विफल होने के बाद किसानों में रोष और बढ़ गया है.

स्थाई रेगुलेशन की मांग पर अड़े किसान

किसानों की प्रमुख मांग रबी की फसल के लिए स्थाई सिंचाई रेगुलेशन की है. किसानों का कहना है कि जब तक सिंचाई पानी की समस्या का स्थाई समाधान नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. किसान इस मुद्दे पर अब आंदोलन को और तेज करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं.

24 सितंबर को चक्का जाम का ऐलान

वार्ता विफल होने के बाद आंदोलनकारियों ने 24 सितंबर को चक्का जाम करने का ऐलान किया है. किसानों ने इसे निर्णायक संघर्ष बताते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही है. सिंचाई पानी की मांग को लेकर घड़साना और अनूपगढ़ क्षेत्र आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. किसानों के आंदोलन के चलते क्षेत्र में लगातार दबाव बढ़ रहा है. मंडियों और बाजारों के बंद रहने से इसका असर व्यापारिक गतिविधियों पर भी देखने को मिला.