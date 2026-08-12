Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में सरकारी स्कूल की छात्राओं ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से मिसाल कायम की है. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 25 केवाईडी की मेधावी छात्राओं प्रियंका और कविता ने बोर्ड परीक्षाओं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए. छात्राओं की इस उपलब्धि पर विद्यालय प्रशासन ने सत्र की शुरुआत में किए गए अपने संकल्प को पूरा करते हुए उन्हें हवाई यात्रा का अवसर दिया.

90 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने पर मिला खास इनाम

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विद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति रुचि और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की थी. सत्र की शुरुआत में घोषणा की गई थी कि जो विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करेगा, उसे हवाई यात्रा कराई जाएगी. इस घोषणा का उद्देश्य केवल पुरस्कार देना नहीं था, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को मेहनत के लिए प्रेरित करना भी था.

प्रियंका और कविता ने अपनी मेहनत से इस लक्ष्य को हासिल किया. दोनों छात्राओं ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए, जिसके बाद विद्यालय प्रशासन ने अपने वादे के अनुसार उन्हें हवाई सफर कराया.

पहली बार भरी आसमान में उड़ान

दोनों छात्राओं के लिए यह अनुभव बेहद खास रहा. जयपुर एयरपोर्ट से प्रियंका और कविता ने अपने जीवन की पहली हवाई उड़ान भरी. पहली बार विमान में बैठकर सफर करने की खुशी उनके चेहरों पर साफ दिखाई दी. इस यात्रा के दौरान छात्राओं की सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए विद्यालय स्टाफ की प्रतिनिधि सुमन देवी भी उनके साथ मौजूद रहीं.

ग्रामीण परिवेश से आने वाली इन छात्राओं के लिए हवाई यात्रा केवल एक पुरस्कार नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला यादगार अनुभव भी बन गई.

ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना उद्देश्य

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 25 केवाईडी के प्रिंसिपल मनोज कुमार अटल ने बताया कि इस पहल के पीछे विद्यालय का उद्देश्य शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाना और विद्यार्थियों में आगे बढ़ने की भावना पैदा करना था. उनका कहना है कि ग्रामीण इलाकों में कई प्रतिभाशाली बच्चे मौजूद हैं, जिन्हें सही दिशा और प्रोत्साहन की जरूरत होती है.

विद्यालय प्रशासन का मानना है कि मेहनत के बदले मिलने वाला ऐसा प्रोत्साहन विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाता है और उन्हें अपने लक्ष्य के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है.

परिवार और ग्रामीणों ने की पहल की सराहना

विद्यालय की इस पहल की छात्राओं के परिवार और स्थानीय ग्रामीणों ने भी सराहना की है. परिजनों ने विद्यालय प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि इस तरह के प्रयास बच्चों को पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं.

ग्रामीणों का मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्र के सरकारी स्कूल की ओर से उठाया गया यह कदम बालिका शिक्षा के लिए भी सकारात्मक संदेश देता है. साथ ही, दूसरे विद्यार्थी भी प्रियंका और कविता की सफलता से प्रेरणा लेकर आगामी परीक्षाओं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने का लक्ष्य तय कर सकते हैं.