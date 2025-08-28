Bikaner: खाजूवाला में बढ़ती चोरी की घटनाओं से आमजन परेशान, पुलिस थाने का किया घेराव

Rajasthan News: सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने आमजन का सब्र तोड़ दिया है. खाजूवाला मंडी व कस्बे में बीते कई दिनों से आए दिन चोरी की वारदात सामने आ रही हैं. चोर कभी दुकानों को निशाना बना रहे हैं तो कभी मकानों को. परंतु अब तक पुलिस किसी भी बड़ी चोरी का खुलासा करने में नाकाम साबित हुई है. इसी को लेकर आज कस्बेवासियों का आक्रोश फूट पड़ा.

सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग कस्बे के मुख्य बाजार में एकत्रित हुए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला. इसके बाद आक्रोशित लोग थाने के बाहर पहुंच गए और वहां घेराव कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए. धरनास्थल पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी और कस्बे के व्यापारी भी धरने में शामिल हो गए. धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि खाजूवाला में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. बीते दिनों मंडी क्षेत्र से तांबे की तारों की बड़ी चोरी हुई, वहीं कई दुकानों और घरों में सेंधमारी की घटनाएं भी सामने आईं. बावजूद इसके पुलिस चोरों का सुराग लगाने में विफल रही है.

धरनास्थल पर मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस की उदासीनता के चलते चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं. आमजन का कहना है कि अगर इसी तरह चोरी की घटनाएं बढ़ती रहीं तो कस्बे में व्यापारियों और निवासियों का जीना दूभर हो जाएगा. लोगों ने मांग रखी कि पुलिस चोरी की सभी घटनाओं का जल्द से जल्द खुलासा करे और कस्बे में अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात किया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके.

धरने के दौरान माहौल तनावपूर्ण बना रहा. बड़ी संख्या में लोग हाथों में बैनर और तख्तियां लिए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए. इधर, पुलिस अधिकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग अपने फैसले पर अडिग रहे. धरनार्थियों का कहना है कि जब तक पुलिस चोरों को पकड़कर चोरी का खुलासा नहीं करेगी, तब तक यह धरना जारी रहेगा.

लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं से कस्बे के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है और अब इस आंदोलन ने प्रशासन को भी सकते में डाल दिया है. देखना होगा कि पुलिस आमजन की मांगों पर कितनी गंभीरता दिखाती है और चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाती है. धरना प्रदर्शन पहुंचे शिष्ट मण्डल से सीओ अमरजीत चावला व थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापत ने समझाया इस कर आश्वासन देने का प्रयास किया लेकिन लोग नहीं माने और धरना अनिश्चितकालीन के लिए शुरू कर दिया.