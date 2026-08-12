/90% से ज्यादा अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूल ने कराई हवाई यात्रा, खाजूवाला की प्रियंका-कविता ने भरी पहली उड़ान

Khajuwala Students: मेहनत का इनाम अगर थोड़ा खास हो तो वह जिंदगी भर याद रहता है. बीकानेर के खाजूवाला में राजकीय स्कूल की दो छात्राओं के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. 90 प्रतिशत से ज्यादा अंक हासिल करने वाली प्रियंका और कविता को स्कूल प्रशासन ने हवाई यात्रा कराई. दोनों छात्राओं ने जयपुर एयरपोर्ट से अपनी जिंदगी की पहली हवाई उड़ान भरी. पहली बार विमान में बैठने का उत्साह दोनों छात्राओं के चेहरे पर साफ नजर आया.

यह पहल इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों छात्राएं ग्रामीण इलाके के सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं. स्कूल प्रशासन का मकसद सिर्फ उन्हें इनाम देना नहीं, बल्कि दूसरे विद्यार्थियों को भी मेहनत और अच्छे अंकों के लिए प्रेरित करना है.

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90% से ज्यादा अंक पर मिला अनोखा तोहफा

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 25 केवाईडी खाजूवाला की छात्राओं प्रियंका और कविता ने पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन किया. दोनों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए. स्कूल प्रशासन ने पहले ही तय किया था कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के साथ कुछ ऐसा अनुभव कराया जाएगा, जिसे वे लंबे समय तक याद रखें.

इसी सोच के तहत दोनों छात्राओं को हवाई यात्रा कराने का फैसला लिया गया. जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब दोनों ने पहली बार विमान देखा और उसमें सवार हुईं तो उनके लिए यह अनुभव किसी सपने के सच होने जैसा था.

जयपुर एयरपोर्ट से भरी पहली उड़ान

प्रियंका और कविता ने जयपुर एयरपोर्ट से अपनी पहली हवाई यात्रा शुरू की. उनके साथ विद्यालय स्टाफ की प्रतिनिधि सुमन देवी भी मौजूद रहीं. पहली बार विमान में बैठने को लेकर छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला.

परिवार के लोगों के लिए भी यह पल बेहद खास रहा. ग्रामीण इलाके से आने वाली इन छात्राओं ने अपनी मेहनत के दम पर न सिर्फ स्कूल का नाम रोशन किया, बल्कि अपने परिवार और गांव के लोगों को भी गर्व का मौका दिया.

स्कूल का मकसद सिर्फ इनाम देना नहीं

स्कूल के प्रिंसिपल मनोज कुमार अटल के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण इलाके की प्रतिभाओं को सही दिशा देना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हौसला देना है. उनका मानना है कि बच्चों को पढ़ाई में मेहनत का नतीजा अगर अपनी आंखों के सामने दिखाई दे तो उनमें आगे बेहतर करने की इच्छा और बढ़ती है.

हवाई सफर का यह अनुभव छात्राओं के लिए केवल एक यात्रा नहीं है. यह उनके लिए यह भरोसा भी है कि अच्छे काम और मेहनत की पहचान जरूर होती है.

दूसरे विद्यार्थियों को भी मिलेगी प्रेरणा

स्कूल प्रशासन की इस पहल का असर दूसरे विद्यार्थियों पर भी पड़ने की उम्मीद है. जब बच्चों को पता चलेगा कि अच्छे अंक हासिल करने पर उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ ऐसे खास अनुभव भी मिल सकते हैं, तो वे बेहतर प्रदर्शन के लिए मेहनत कर सकते हैं.

खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए इस तरह की पहल काफी मायने रखती है. कई बच्चों के लिए विमान में बैठना और हवाई सफर करना अभी भी एक बड़ा सपना होता है. ऐसे में स्कूल की ओर से यह मौका देना उनके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है.

परिवार और ग्रामीणों ने की पहल की तारीफ

प्रियंका और कविता की पहली हवाई यात्रा की जानकारी मिलने के बाद परिवार और ग्रामीणों ने स्कूल प्रशासन की पहल की सराहना की. लोगों का कहना है कि बच्चों को सिर्फ किताबों और परीक्षा तक सीमित रखने के बजाय उनकी मेहनत को अलग तरीके से पहचानना अच्छी सोच है. इससे बच्चों में यह भावना भी पैदा होती है कि पढ़ाई में अच्छा करने का फायदा सिर्फ परीक्षा के नतीजे तक सीमित नहीं है. मेहनत से मिलने वाला सम्मान और नए अनुभव भी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं.

ग्रामीण बेटियों के लिए बनी यादगार मिसाल

प्रियंका और कविता की कहानी उन तमाम ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन सकती है, जो सीमित साधनों के बावजूद पढ़ाई में आगे बढ़ने का सपना देखते हैं. सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए 90 प्रतिशत से ज्यादा अंक हासिल करना और फिर पहली बार हवाई जहाज में बैठना दोनों छात्राओं के लिए निश्चित तौर पर यादगार अनुभव है.

स्कूल प्रशासन को उम्मीद है कि इस पहल के बाद अन्य विद्यार्थी भी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होंगे. खासकर आने वाले समय में 90 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़े, यही इस पहल का सबसे बड़ा उद्देश्य है.

खाजूवाला की इन दोनों छात्राओं ने यह दिखाया है कि मेहनत और लगन से ग्रामीण इलाकों से आने वाले बच्चे भी बड़े सपनों की ओर कदम बढ़ा सकते हैं. उनके लिए आसमान में उड़ान भरना सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि अपने सपनों को थोड़ा और ऊंचा करने का मौका भी है.

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