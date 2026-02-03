Zee Rajasthan
जब एक मां और उसकी बेटियां पेड़ों से चिपक गईं… वो काला मंगलवार कभी नहीं भूल सकता राजस्थान

Khejarli Andolan Rajasthan: राजस्थान में इन दिनों खेजड़ी बचाओ आंदोलन ने तेज़ी पकड़ ली है. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में खेजड़ी के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. यह आंदोलन अब केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि धीरे-धीरे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे के रूप में उभर रहा है. कई राजनीतिक दलों के नेता भी खुलकर खेजड़ी के समर्थन में सामने आ गए हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 03, 2026, 02:04 PM IST | Updated: Feb 03, 2026, 02:21 PM IST

जब एक मां और उसकी बेटियां पेड़ों से चिपक गईं… वो काला मंगलवार कभी नहीं भूल सकता राजस्थान

Khejarli Andolan Rajasthan: इसी कड़ी में बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन और अधिक उग्र रूप लेता नजर आ रहा है. सोमवार को हुए महापड़ाव ने साफ संकेत दे दिया है कि यह आंदोलन लंबे समय तक चल सकता है. बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लेकर आंदोलन को मजबूती दी है. इस बीच आंदोलन को नया मोड़ तब मिला जब 363 संतों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया. संत आंखों पर पट्टी बांधकर धरने पर बैठे हैं, जिससे आंदोलन की गंभीरता और संवेदनशीलता और बढ़ गई है.

हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी हलचल बढ़ने के आसार हैं.

राजस्थान के इतिहास में दर्ज खेजड़ी का बलिदान न केवल एक दर्दनाक घटना है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और मानवीय साहस की ऐसी मिसाल है, जिसे आज भी दुनिया याद करती है. वर्ष 1730 ईस्वी में घटित यह घटना आज के चिपको आंदोलन का पूर्वज मानी जाती है. इसमें बिश्नोई समाज और एक साहसी महिला अमृता देवी बिश्नोई ने प्रकृति की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसने आने वाली पीढ़ियों को एक गहरी सीख दी.

Trending Now

महल निर्माण से जुड़ी थी घटना की शुरुआत
यह घटना विक्रम संवत 1787 (सितंबर 1730) की है. उस समय जोधपुर के शासक महाराजा अभय सिंह अपने नए महल फूल महल के निर्माण की योजना बना रहे थे. महल के निर्माण में चूना पकाने के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता थी. इसी जरूरत को पूरा करने के लिए महाराजा ने अपने हाकिम गिरधर दास भंडारी को आदेश दिया कि आसपास के गांवों से लकड़ियां काटकर लाई जाएं.

इस आदेश के बाद राजा के सैनिक जोधपुर के निकट स्थित खेजड़ी गांव पहुंचे. यह गांव खेजड़ी के हरे-भरे वृक्षों से आच्छादित था, जिन्हें बिश्नोई समाज जीवनदायिनी और पूजनीय मानता है. बिश्नोई समाज का धर्म प्रकृति, पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं की रक्षा से जुड़ा हुआ है. ऐसे में जब सैनिक कुल्हाड़ियां लेकर पेड़ों को काटने पहुंचे, तो गांव में विरोध की चिंगारी भड़क उठी.

अमृता देवी बिश्नोई का ऐतिहासिक साहस
खेजड़ी गांव की निवासी अमृता देवी बिश्नोई ने सबसे पहले सैनिकों का सामना किया. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये पेड़ उनके लिए केवल लकड़ी नहीं, बल्कि जीवन और आस्था का प्रतीक हैं. उन्होंने सैनिकों से आग्रह किया कि वे इन पेड़ों को न काटें, लेकिन जब सैनिक नहीं माने, तो अमृता देवी ने इतिहास में अमर हो जाने वाला नारा दिया- 'सिर साठे रूंख रहे, तो भी सस्तो जाण.' अर्थात, यदि एक पेड़ को बचाने के लिए सिर भी कटाना पड़े, तो यह सौदा सस्ता ही समझा जाएगा.

पेड़ से चिपककर दिया प्राणों का बलिदान
अपने कथन को कर्म में बदलते हुए अमृता देवी सबसे पहले एक खेजड़ी के पेड़ से चिपक गईं. सैनिकों ने चेतावनी दी, लेकिन जब वह नहीं हटीं, तो निर्दयता की सारी हदें पार कर दी गईं. सैनिकों ने पेड़ के साथ-साथ अमृता देवी के शरीर को भी काट डाला. यह दृश्य इतना भयावह था कि देखने वालों की रूह कांप उठी.

अपनी मां को शहीद होते देख अमृता देवी की तीन बेटियां आसू, रत्नी और भागू भी पीछे नहीं हटीं. उन्होंने भी अलग-अलग पेड़ों से चिपककर अपने प्राण न्योछावर कर दिए. मां और बेटियों का यह बलिदान खेजड़ी गांव ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गया.

363 लोगों का सामूहिक बलिदान
घटना की खबर जैसे ही आसपास के 84 बिश्नोई गांवों में पहुंची, सैकड़ों लोग खेजड़ी की ओर दौड़ पड़े. पुरुष और महिलाएं, युवा और बुजुर्ग, सभी का एक ही संकल्प था कि पेड़ों को किसी भी कीमत पर नहीं कटने दिया जाएगा. एक-एक करके लोग खेजड़ी के पेड़ों से चिपकते गए और सैनिक उन्हें काटते गए.

इस भीषण नरसंहार में कुल 363 बिश्नोई समाज के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी. इनमें 294 पुरुष और 69 महिलाएं शामिल थीं. यह बलिदान न केवल संख्या में बड़ा था, बल्कि अपने उद्देश्य और साहस में भी अद्वितीय था. यह घटना विश्व इतिहास में पर्यावरण संरक्षण के लिए दिए गए सबसे बड़े सामूहिक बलिदानों में से एक मानी जाती है.

महाराजा अभय सिंह का पश्चाताप
जब इस नरसंहार की सूचना महाराजा अभय सिंह तक पहुंची, तो वे स्तब्ध रह गए. उन्हें जब यह अहसास हुआ कि लकड़ी की जरूरत के लिए निर्दोष लोगों की जान चली गई है, तो उन्होंने तुरंत खेजड़ी गांव पहुंचकर बिश्नोई समाज से क्षमा याचना की. महाराजा ने अपने फैसले पर गहरा पश्चाताप व्यक्त किया.

इसके बाद राजा ने एक ताम्रपत्र (राजकीय आदेश) जारी किया, जिसमें बिश्नोई बहुल क्षेत्रों में हरे पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया. साथ ही, उन इलाकों में शिकार करने पर भी रोक लगा दी गई. यह आदेश उस समय पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना गया.

चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत
खेजड़ी का यह बलिदान केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रहा. इसे बाद में चिपको आंदोलन का पूर्वज कहा गया, जिसमें लोगों ने पेड़ों से चिपककर जंगलों को बचाया. अमृता देवी और बिश्नोई समाज का यह साहस आज भी पर्यावरण आंदोलनों के लिए प्रेरणा का स्रोत है.

खेजड़ी का बलिदान यह संदेश देता है कि प्रकृति की रक्षा केवल नीति या कानून से नहीं, बल्कि आस्था, साहस और त्याग से होती है. राजस्थान की यह ऐतिहासिक घटना आज भी बताती है कि जब आम लोग एकजुट होकर खड़े होते हैं, तो इतिहास की दिशा बदली जा सकती है.

