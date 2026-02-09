खेजड़ी बचाओ आंदोलन : बीकानेर में फिर हल्ला बोल की तैयारी, इस दिन से 5 लाख लोग अनशन पर !

Bikaner News : तो क्या राजस्थान बजट 2026 खेजड़ी आंदोलन की दिशा को तय करने वाला है ? बीकानेर में आमरण अनशन खत्म जरूर हो गया लेकिन धरना प्रदर्शन जारी है. ट्री प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू नहीं हुआ तो 17 फरवरी से फिर से आमरण अनशन की चेतावनी दी गयी है. जिसमें इस बार 5 लाख लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है.
Bikaner News : राजस्थान में खेजड़ी राजकीय वृक्ष है, मरूधरा का कल्प वृक्ष और थार का गौरव धड़ल्ले से काटा गया. सोलर कंपनियों ने बिना कुछ सोच समझें ये कटाई की. पश्चिमी राजस्थान के एक बड़े इलाके में लगे सोलर प्लांट, खेजड़ी की कहानी खुद बता देते हैं.
हालांकि बीकानेर का खेजड़ी बचाओ आंदोलन में शामिल लोगों ने आमरण अनशन समाप्ती पर भी साफ कह दिया था कि अनशन खत्म हो रहा है लेकिन जब तक ट्री प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा.
आंदोलन एक बार फिर 17 फरवरी को आमरण अनशन के रूप में देखने को मिलेगा. ये कहना है संयोजक परसराम विश्नोई का और इस बार अनशन करने वालों की तादात 5 लाख के करीब होगी.
आपको बता दें कि राजस्थान का बजट 11 फरवरी को आना है. संभवता भजनलाल सरकार की तरफ से इस पर कोई घोषणा की जाएं. इधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पहले अरावली और अब खेजड़ी बचाने को लेकर चल रहे आंदोलन राजस्थान के लिए शुभ संकेत हैं.
गहलोत ने कहा कि सरकार ने जो वादा किया है, वो सरकार निभाए.जहां सोलर प्लांट लग रहे हैं, वहां पेड़ काटे जा रहे हैं. सरकार को प्रदेश के लोगों की सोच के अनुसार नीति बनानी चाहिए.
इधर बिश्नोई समाज के संत महंतों ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की थी और इस दौरान उनका आभार जताया गया था. मुख्यमंत्री ने कहा की आमजन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण -विश्नोई समाज का पेड़ों एवं वन्यजीवों के प्रति अनूठा जज्बा हम सबके लिए प्रेरणा है.राज्य सरकार भी विकास के साथ-साथ प्रकृति के संरक्षण में विभिन्न अभियानों के माध्यम से जनभागीदारी को बढ़ावा दे रही है.
कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि राजस्थान बजट 2026 , बीकानेर में खेजड़ी को बचाने के लिए चल रहे आंदोलन की आगे की दिशा तय करने वाला है , तो ये गलत नहीं होगा. उम्मीद है कि भजनलाल शर्मा इस बजट में एक सख्त कानून लाएगी और खेजड़ी को जिंदगी मिलेगी.
