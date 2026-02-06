Zee Rajasthan
बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन, सिर्फ अनशन हुआ खत्म, संघर्ष अभी बाकी है


Bikaner Khejri Bachao Andolan : बीकानेर का खेजड़ी बचाओ आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है. संघर्ष अभी जारी है, ये कहना है आंदोलनकारियों का. सरकार से मिले आश्वासन के बाद आमरण अनशन खत्म किया गया है, लेकिन जब तक पर्यावरण संरक्षण कानून ट्री प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लाया जाता, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा.


 

Published: Feb 06, 2026, 09:04 AM IST | Updated: Feb 06, 2026, 10:03 AM IST

बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन, सिर्फ अनशन हुआ खत्म, संघर्ष अभी बाकी है

Bikaner Khejri Bachao Andolan :बीकानेर में सरकार से मिले आश्वासन के बाद आमरण अनशन खत्म किया गया है, लेकिन जब तक पर्यावरण संरक्षण कानून ट्री प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लाया जाता, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा.

गुरुवार को राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खेजड़ी बचाओ आंदोलन के बीच बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि खेजड़ी राज्य का प्रतीक और हमारी प्राथमिकता है, इसे बचाने के लिए सरकार जल्द कानून लाएगी और सामूहिक प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान में कुल सौर ऊर्जा उत्पादन का 27 फीसदी योगदान होता है और बिना ऊर्जा के विकास संभव नहीं. सीएम ने कहा कि कानून की प्रक्रिया पूरी होते ही सदन में बिल का मसौदा पेश किया जाएगा.

बीकानेर में लंबे वक्त से खेजड़ी को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन जारी है. सदन के लेकर सड़क तक सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा गर्माया हुआ है.

मामले पर सोशल मीडिया पर लिखते हुए निर्मल चौधरी ने पोस्ट किया -

बेपरवाह सत्ता, संकट में प्रकृति!” बीकानेर में खेजड़ी की रक्षा के लिए बिश्नोई समाज पिछले कई दिनों से संघर्षरत हैं. खेजड़ी बचाओ आंदोलन पर्यावरण, संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा के लिए है….

हनुमान बेनीवाल ने खेजड़ी का मुद्दा सदन में उठाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कियाृृ

लोक सभा में और लोक सभा के बाहर बीकानेर में खेजड़ी को बचाने के लिए चल रहे जन -आंदोलन की तरफ साथी सांसद श्री चंद्रशेखर जी आजाद के साथ केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया . केंद्र सरकार को त्वरित प्रभाव से राजस्थान की सरकार को निर्देशित करके विधानसभा में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आए और आंदोलित लोगों की मांगो पर सकारात्मक सहमति व्यक्त करवाए .

इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा था-

“सिर साँठे रूंख रहे तो भी सस्तो जाण" खेजड़ी साधारण पेड़ नहीं, यह हमारे लिए देववृक्ष है. जो हमारी आस्था और भावनाओं से जुड़ा है. हमारे यहाँ खेजड़ी की पूजा की जाती हैं, मैं स्वयं भी खेजड़ी की पूजा करती हूँ, जिसकी हम पूजा करें, उस देवता का संरक्षण हमारा दायित्व है. राजनीति से ऊपर उठकर हमें इसके संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। इसे बचाना चाहिए. मैं खेजड़ी और ओरण (गौचर भूमि) को बचाने की मुहिम में सबके साथ हूँ.

