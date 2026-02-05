खेजड़ी बचाओ आंदोलनकर्ता बोले- 'तारीख बता दो, अनशन खत्म कर देंगे'

Khejri Bachao Andolan: अनशन पर बैठे धवा डोली मठ के महंत संत लाल दास की तबीयत में गंभीर गिरावट आने के बाद उन्हें पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर से आंदोलनकारियों में चिंता का माहौल है. इसी बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने विरोध दर्ज कराने के लिए खुद को लोहे की रेलिंग से बांध लिया, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई.

संत सच्चिदानंद महाराज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में संत आमरण अनशन पर बैठे हैं. उन्होंने सरकार पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि खुद को सनातनी बताने वाली सरकार इस मुद्दे पर निष्ठुर रवैया अपनाए हुए है.

उन्होंने कहा कि अन्न और जल त्यागकर बैठे लोगों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है. संत सच्चिदानंद महाराज ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कानून नहीं बनाया गया तो आंदोलन और उग्र हो सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि बस तारीख बता दी जाए, वे आमरण अनशन समाप्त कर वहां से चले जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अनशन पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा

अनशन के दौरान पर्यावरण प्रेमी महेंद्रकुमार आंखों पर पट्टी बांधकर धरने पर बैठे नजर आए, जो आंदोलन के प्रतीकात्मक विरोध का हिस्सा है. आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस और सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक यह अनशन पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा.

स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. कलेक्ट्रेट और बिश्नोई धर्मशाला के बाहर पुलिस के लगभग डेढ़ हजार जवान तैनात किए गए हैं, जो लगातार निगरानी बनाए हुए हैं. इसके साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिश्नोई धर्मशाला परिसर में 100 बेड का एक अस्थायी अस्पताल भी तैयार किया गया है.

जैसलमेर से भी मिला सपोर्ट

वहीं, जैसलमेर के लाठी में धोलिया गांव से खेजड़ी बचाओ आंदोलन को स्व. वन्यजीव राधेश्याम विश्नोई के परिवार का समर्थन मिला है. स्व.राधेश्याम विश्नोई की धर्मपत्नी निरमा और माता रतनी विश्नोई द्वारा अनशन किया जा रहा है. पिछले तीन दिनों से घर पर आमरण अनशन किया जा रहा है.

हनुमान बेनीवाल ने भी कही यह बात

दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को संसद में उठाने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक विस्तृत पोस्ट साझा कर सरकार से अहम मांग की है. उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि बीकानेर में खेजड़ी बचाने की मांग को लेकर चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन में साधु-संतो की तबीयत बिगड़ जाने के समाचार प्राप्त होने के बाद मैने दूरभाष पर साधु - संतो व श्री परसाराम जी बिश्नोई आदि लोगों से दूरभाष पर बात की है, जो लोग प्रकृति और खेजड़ी जैसे जीवनदायी वृक्षों की रक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी सेहत और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है चूंकि लोक सभा की कार्यवाही हंगामे के कारण प्रभावित हो रही है इसलिए सदन में यह विषय पुन: उठा नहीं पा रहा हूं लेकिन सदन सुचारू रूप से चलते ही यह मामला उठाऊंगा. मेरी प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp से मांग है कि विधानसभा का सत्र चल रहा है और आंदोलित लोगों की मंशा के अनुरूप खेजड़ी और पेड़ -पौधों को बचाने के लिए ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए,सरकार में बैठे लोग हठधर्मिता पर अड़े हुए इस कारण हजारों लोगों को मजबूरन पड़ाव डालकर बैठना पड़ा है.

मैं पुनः सरकार को कहना चाहता हूं कि खेजड़ी केवल एक पेड़ नहीं है ,यह रेगिस्तान की पर्यावरणीय आधारशिला है. यह हमारे मरूस्थल के पारिस्थितिक तंत्र की जीवनरेखा, पशु-पक्षियों का आश्रय, किसानों का चारा और ग्रामीण समुदाय की आजीविका का सशक्त स्तंभ है. सरकार ने समय पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया त कुछ ही समय में मैं स्वयं बीकानेर आऊंगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bikaner Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-