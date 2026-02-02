Zee Rajasthan
खेजड़ी को बचाने बीकानेर की सड़कों पर उतरे 50000 लोग, आज महापड़ाव और बाजार बंद

Save Khejri Movement: बीकानेर में राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए आज महापड़ाव का आयोजन किया गया है. खेजड़ी बचाओ आंदोलन को व्यापारिक संगठनों का मजबूत समर्थन मिलने से सुबह से शहर के अधिकांश बाजार बंद रहे. शहरी क्षेत्र के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में आधे दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Rounak vyas
Feb 02, 2026, 01:32 PM IST | Updated: Feb 02, 2026, 03:20 PM IST

Bikaner Khejri Bachao Andolan: राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए आज बीकानेर में महापड़ाव का आयोजन किया गया है. खेजड़ी बचाओ आंदोलन को व्यापारिक संगठनों का खुला समर्थन मिलने से सुबह से शहर के अधिकांश बाजार बंद हैं. शहरी क्षेत्र के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में आधे दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है. प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर के सामने धरना शुरू कर दिया है और शाम 4 बजे बिश्नोई धर्मशाला के पास बड़ी सभा होगी.

प्रदर्शनकारियों का आक्रोश
प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जोरदार नारेबाजी की. उन्होंने कहा, "गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन खेजड़ी नहीं कटने देंगे. प्रशासन को झुकना पड़ेगा और घुटने टेकने पड़ेंगे. अगर नहीं माने तो समाज उखाड़ कर फेंक देगा." आंदोलन में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग बीकानेर पहुंच रहे हैं.

सोलर कंपनियों पर गंभीर आरोप
पश्चिमी राजस्थान, खासकर बीकानेर में सोलर कंपनियां नए प्रोजेक्ट लगाने के दौरान बड़े पैमाने पर खेजड़ी के पेड़ काट रही हैं. आरोप है कि कंपनियां रात के समय खेजड़ी काटकर जमीन में दबा देती हैं ताकि सबूत न मिले. खेजड़ी को राज्य वृक्ष होने के बावजूद संरक्षण नहीं मिल रहा है, जिससे पर्यावरण और पारंपरिक कृषि पर गहरा असर पड़ रहा है.

पिछले एक महीने से अनिश्चितकालीन धरना
खेजड़ी बचाओ आंदोलन पिछले एक महीने से चल रहा है. कलेक्ट्रेट और करणीसर भाटियान में लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं. इस दौरान कई महिलाओं की तबीयत खराब हुई, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे. आंदोलन को बिश्नोई समाज, किसान संगठन और व्यापारिक समुदाय का मजबूत समर्थन मिल रहा है.

पुलिस ने की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
संभावित भीड़ को देखते हुए पुलिस ने कलेक्ट्रेट परिसर के सामने बैरिकेड्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए हैं. बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है. प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बरती है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का रुख सख्त बना हुआ है.

यह आंदोलन अब सिर्फ खेजड़ी बचाने का नहीं, बल्कि पर्यावरण, सांस्कृतिक विरासत और सोलर प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता की मांग का प्रतीक बन चुका है. शाम की सभा में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है.

