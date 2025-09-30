Zee Rajasthan
Published: Sep 30, 2025, 06:41 AM IST | Updated: Sep 30, 2025, 06:41 AM IST

बीकानेर में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का एक्शन, नकली खाद-बीज माफिया पर सख्ती

Rajasthan News: राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बीकानेर के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में नकली खाद और बीज के अवैध कारोबार के खिलाफ अपनी सख्ती को दोहराया. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को उत्तम गुणवत्ता वाले बीज और खाद उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है, और इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी हैं. मीणा ने हाल की कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए बताया कि नकली प्लांट्स पर अभियान तेज है, जो किसानों को ठगने वाले माफिया तत्वों के खिलाफ है.

नकली प्लांट्स पर छापेमारी का सिलसिला
मंत्री मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि नकली प्लांट्स पर विभागीय कार्रवाई तेज जारी है. कल देर रात बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में दो जगहों पर अचानक छापेमारी की गई. गजनेर थाना इलाके के गंगापुरा गांव की एक फैक्ट्री से 24 हजार बोरी नकली उर्वरक जब्त किए गए, जबकि कोलायत के संखला फांटा से तीन किलोमीटर दूर दूसरी फैक्ट्री में 40 हजार बोरी नकली खाद बरामद हुई. गुजरात की नामी कंपनियों के बैगों में मिट्टी और मार्बल पाउडर मिलाकर नकली खाद भरी जा रही थी, जो विभिन्न जिलों में सप्लाई हो रही थी. खाद के स्टॉक, दस्तावेज और कंपनी रिकॉर्ड जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

किशनगढ़ में 16 प्लांट्स पर बड़ी कार्रवाई
मीणा ने अजमेर के किशनगढ़ में हाल की कार्रवाई का भी उल्लेख किया. वहां 16 बड़े नकली प्लांट्स पकड़े गए, जहां नकली डीएपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) और जिप्सम का अवैध उत्पादन हो रहा था. छापेमारी में हजारों टन नकली सामग्री जब्त की गई. इस घटना ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया. मंत्री ने बताया कि किशनगढ़ में कई अधिकारियों को निलंबित किया गया है, क्योंकि वे माफिया के साथ मिले हुए थे. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यापारी या अधिकारी माफिया के साथ मिलकर किसानों को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा.

किसानों के हित में सतर्कता और जांच
कृषि मंत्री ने अपनी कार्यशैली पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे आधिकारिक जांच पर भरोसा नहीं करते. "मैं खुद पब्लिक में घूमकर पता करता हूं, सुनता हूं कि कौन अधिकारी गड़बड़ी कर रहा है. तब उसके खिलाफ कार्रवाई करता हूं. अगर उसके पक्ष में जांच हो रही हो, तो भी उसे नहीं छोड़ता." मीणा ने जोर देकर कहा कि किसानों को धोखा देने वालों के खिलाफ अब तक 57 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. जुलाई से शुरू यह अभियान श्रीगंगानगर, अलवर और अन्य जिलों तक फैल चुका है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसकी सराहना की है. मीणा की यह कार्रवाई किसानों में उत्साह भर रही है, लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि केंद्र-राज्य सरकारें नकली खाद माफिया पर क्यों नरम हैं. कुल मिलाकर, यह अभियान राजस्थान की कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

