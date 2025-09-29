Zee Rajasthan
Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rounak vyas
Published: Sep 29, 2025, 07:49 AM IST | Updated: Sep 29, 2025, 07:49 AM IST

बीकानेर में नकली खाद का बड़ा खुलासा, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने की सख्त कार्रवाई

Bikaner News: राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा का नकली खाद और बीज माफियाओं के खिलाफ अभियान तेज हो गया है. बीकानेर पहुंचे मंत्री ने आज खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर श्रीकोलायत के सांखला फांटा स्थित एक फैक्ट्री पर छापा मारा. इस कार्रवाई में भारी मात्रा में हजारों बैग नकली खाद जब्त कर लिए गए. फैक्ट्री से वाइट क्ले (सफेद मिट्टी) से बनी मिलावटी खाद का स्टॉक बरामद हुआ, जो बेंटोनाइट सल्फर माइक्रो बायो फर्टिलाइजर के नाम पर तैयार की जा रही थी. इसके अलावा, नकली डीएपी भी मिली, जो मूल रूप से टाइल बनाने वाली सामग्री से बनाई गई थी. मंत्री की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है.

किसानों की जमीन बर्बाद करने वाली साजिश का पर्दाफाश
मंत्री मीणा ने फैक्ट्री का निरीक्षण कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि यह अफसोसजनक है कि कोलायत क्षेत्र की वाइट क्ले का इस्तेमाल कर किसानों को धोखा दिया जा रहा है. इस नकली खाद से फसल उगना असंभव है, जो सीधे किसानों की जमीन को बंजर बना रही है. खुले में ही यह अवैध उत्पादन चल रहा था, और विभागीय अधिकारियों की अनदेखी ने इसे बढ़ावा दिया. मीणा ने जोर देकर कहा, "किसानों की मेहनत और स्वास्थ्य को खतरे में डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा." यह छापा बीकानेर में मंत्री के लगातार एक्शन का हिस्सा है, जहां पहले भी कई गोदामों से 80 हजार किलो से अधिक मिलावटी खाद जब्त हो चुकी है.

भविष्य में और सख्ती, माफियाओं पर लगाम
इस घटना ने पूरे प्रदेश में नकली खाद के कारोबार पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, और दोषी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी. किसान संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन मांग की है कि जांच तेज हो. मीणा का यह अभियान न केवल बीकानेर तक सीमित रहेगा, बल्कि राज्यभर में फैल चुका है, जहां अजमेर, उदयपुर और श्रीगंगानगर जैसे जिलों में भी इसी तरह की कार्रवाइयां हो चुकी हैं. किसानों को सही उत्पाद मिले, इसके लिए गुणवत्ता जांच को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

