Rajasthan Politics: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल आज बीकानेर प्रवास पर रहे. मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने राजीविका की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की “लखपति दीदी” कार्यशाला में शिरकत की.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 13, 2025, 09:16 PM IST | Updated: Oct 13, 2025, 09:16 PM IST

बिहार चुनाव को लेकर अर्जुनराम मेघवाल का बड़ा बयान! बोले- NDA की सरकार बन रही

Rajasthan Politics: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल आज बीकानेर प्रवास पर रहे. मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने राजीविका की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की “लखपति दीदी” कार्यशाला में शिरकत की. यह कार्यशाला फ्लिपकार्ट के “समर्थ कार्यक्रम” के तहत आयोजित की गई, जिसमें 200 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया.

कार्यक्रम में फ्लिपकार्ट के पब्लिक पॉलिसी हेड तौफीक सिद्दीकी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल, राजीविका के डीपीएम दिनेश मिश्रा उपस्थित रहे. मंत्री ने प्रशिक्षकों का हौसला बढ़ाया और उनके कार्य की सराहना की.

मीडिया से बातचीत में मंत्री मेघवाल ने पश्चिम बंगाल की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है. ऐसे में मामलों को डायवर्ट करने वाले बयान देना ओछी राजनीति है.

उन्होंने बिहार की राजनीति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि लालू जी का शासन गुंडाराज के नाम से जाना जाता था, जबकि NDA का शासन विकास और गुड गवर्नेंस का प्रतीक है. मेघवाल ने दावा किया कि बिहार में NDA की सरकार बन रही है, जनता अब समझ चुकी है कि पहले का शासन कैसा था और अब कैसी प्रगति हो रही है.

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल आज बीकानेर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पूर्व सांसद स्वर्गीय रामेश्वर डूडी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की. मंत्री मेघवाल ने विधायक सुशीला डूडी और पुत्र अजय डूडी से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी. उन्होंने कहा कि रामेश्वर डूडी का जाना प्रदेश की राजनीति के साथ-साथ किसान समाज के लिए भी अपूरणीय क्षति है.

इस मौके पर मंत्री मेघवाल ने स्वर्गीय डूडी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया. इस दौरान जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़, उपाध्यक्ष दीपक पारीक, भाजपा नेता किशन गोदारा, गुमान सिंह राजपुरोहित और शशि शर्मा सहित कई नेता मौजूद रहे.

इस मौके पर मंत्री मेघवाल ने स्वर्गीय डूडी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया. इस दौरान जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़, उपाध्यक्ष दीपक पारीक, भाजपा नेता किशन गोदारा, गुमान सिंह राजपुरोहित और शशि शर्मा सहित कई नेता मौजूद रहे.

