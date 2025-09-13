Vikas Jain Murde Case: लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े विकास जैन की हत्या के तार! आरजू बिश्नोई ने ली मर्डर की जिम्मेदारी

Zee Rajasthan
Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 13, 2025, 02:17 PM IST | Updated: Sep 13, 2025, 02:17 PM IST

Vikas Jain Murder: राजस्थान के संगरिया में व्यापारी विकास जैन की हत्या के मामले ने सनसेंशन पैदा कर दिया है, जहां लॉरेंस गैंग से जुड़े आरोपी आरजू बिश्नोई ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक स्क्रीनशॉट में आरजू बिश्नोई ने लिखा है, "राम राम सारे भाईयो, संगरिया राजस्थान में विकास जैन का जों कत्ल हुआ, इसकी जिम्मेदारी मैं आरजू बिश्नोई, शुभम लोंकर, हरि बॉक्सर लेते हैं." पोस्ट में आगे कहा गया है कि मृतक नरेश नारंग का साथी था, जो उसके सारे काम संभालता था, हमारे दुश्मनों का साथ देता था और विक्की गौंडर को भगाने में मदद की थी.

गैंग ने इसे "सीधे तरीके से बात समझ नहीं आई, तो हमारे तरीके से समझाना पड़ा" बताते हुए दुश्मनी का हवाला दिया है. हालांकि, इस स्क्रीनशॉट में कितनी सच्चाई है, यह पुलिस जांच का विषय बना हुआ है, और मामले की गहन तहकीकात चल रही है.

राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के संगरिया कस्बे में शुक्रवार को व्यापारी विकास जैन की गोली मारकर हत्या के बाद स्थानीय समुदाय में व्यापक आक्रोश फैल गया है. दो अज्ञात हमलावरों ने खेतों के पास स्थित एक कमोडिटी फर्म में कार्यरत विकास को निशाना बनाया, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ले ली है. गैंग ने आरोप लगाया कि विकास किसी प्रतिद्वंद्वी गिरोह के साथ मिलकर काम कर रहा था.

इस घटना से गुस्साए परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक शव को मोर्चरी में ही रखने का ऐलान किया है, जबकि आक्रोशित नागरिकों ने शनिवार को संगरिया बाजार बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया और हत्यारों को तत्काल पकड़ने की मांग की. विकास का शव फिलहाल संगरिया चिकित्सालय की मोर्चरी में सुरक्षित रखा गया है, और पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.


38 वर्षीय विकास जैन संगरिया के कृषि उपज मंडी में एक छोटी कमोडिटी फर्म में अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत थे. शुक्रवार की दोपहर को दुकान में घुसकर दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक हरि शंकर ने बताया कि हत्या का मकसद अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.


लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

हैरानी की बात यह है कि संगरिया के इस हत्याकांड की जिम्मेदारी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली है. घटना के कुछ घंटों बाद ही लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सहयोगी अर्जू बिश्नोई, हैरी बॉक्सर और शुभम लुंकर के नाम से एक कथित सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई, जिसमें गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि विकास जैन फर्म के मालिक के विश्वसनीय सहयोगी थे, जो कथित तौर पर प्रतिद्वंद्वी गैंग विक्की गौंडर के साथ मिलकर काम कर रहा था. पोस्ट में फर्म के मालिक को चेतावनी भी दी गई, हालांकि फर्म के मालिक ने किसी भी धमकी से इनकार किया है.

अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस
हनुमानगढ़ एसपी हरि शंकर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. पुलिस ने दो अज्ञात हमलावरों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की हैं, जो सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर जांच कर रही है. संगरिया के डिप्टी एसपी करण सिंह ने बताया कि पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संभावित कनेक्शन की भी जांच कर रही है.


क्षेत्र में गैंगवार की आशंका
बताया जा रहा है कि यह हत्याकांड लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उनके पूर्व सहयोगी रोहित गोधारा के बीच चल रही गैंगवार का हिस्सा हो सकता है. गोधारा, जो अब विदेश में है, ने बिश्नोई से अलग होकर अपनी गैंग बनाई है तथा क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है. इस हत्याकांड ने क्षेत्र में संगठित अपराध की बढ़ती चुनौती को फिर से हवा देने का काम कर दिया है.

