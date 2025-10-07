Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बीकानेर के लूणकरणसर में बड़ा हादसा, दो ट्रकों में भिड़ंत के बाद लगी आग, हड़कंप

Bikaner Road Accident: राजस्थान में बीकानेर जिले के लूणकरणसर क्षेत्र से एक बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आई है. राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर मलकीसर और मोखमपुरा के बीच दो ट्रकों की जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों में देखते ही देखते आग लग गई. हादसे के बाद मौके पर भगदड़ मच गई और हाईवे पर लंबा जाम लग गया.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Rounak vyas
Published: Oct 07, 2025, 09:31 AM IST | Updated: Oct 07, 2025, 09:31 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में ओलावृष्टि और भयंकर बारिश का तांडव आज!, 12 जिलों में अलर्ट जारी
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में ओलावृष्टि और भयंकर बारिश का तांडव आज!, 12 जिलों में अलर्ट जारी

झुंझुनूं के पंडित जी ने खोला शरद पूर्णिमा का राज, चांदनी में बैठकर बनाएं अपने भाग्य!
12 Photos
Sharad Purnima

झुंझुनूं के पंडित जी ने खोला शरद पूर्णिमा का राज, चांदनी में बैठकर बनाएं अपने भाग्य!

राजस्थान में कैसे मनाया जाता हैं करवा चौथ? जानें पूजा नियम
7 Photos
karwa chauth 2025

राजस्थान में कैसे मनाया जाता हैं करवा चौथ? जानें पूजा नियम

राजस्थानी साबुत प्याज की सब्जी, पनीर भी इसके आगे फेल!
8 Photos
Sabut Pyaz ki Sabji

राजस्थानी साबुत प्याज की सब्जी, पनीर भी इसके आगे फेल!

बीकानेर के लूणकरणसर में बड़ा हादसा, दो ट्रकों में भिड़ंत के बाद लगी आग, हड़कंप

Bikaner News: जिले के लूणकरणसर क्षेत्र से एक बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आई है. राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर मलकीसर और मोखमपुरा के बीच दो ट्रकों की जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों में देखते ही देखते आग लग गई. हादसे के बाद मौके पर भगदड़ मच गई और हाईवे पर लंबा जाम लग गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटना के बाद एक ट्रक में अचानक आग भड़क उठी और आग ने पलभर में दूसरे ट्रक को भी अपनी चपेट में ले लिया. बताया जा रहा है कि एक ट्रक का चालक हादसे के समय वाहन के अंदर ही फंसा हुआ था, हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गए.

दमकल वाहन की कमी

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घटना की जानकारी मिलते ही लूणकरणसर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें कीं लेकिन लूणकरणसर क्षेत्र में दमकल वाहन की कमी एक बार फिर बड़ी समस्या बनकर सामने आई.

आसपास के इलाकों में ट्रैफिक डायवर्ट

दमकल की अनुपलब्धता के कारण प्रशासन को पानी के टैंकरों की सहायता लेनी पड़ी. स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से टैंकरों से पानी डालकर आग बुझाने के प्रयास जारी हैं. हादसे की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आसपास के इलाकों में ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया है.

हादसे के बाद मौके पर सन्नाटा पसरा हुआ है. ट्रकों के मलबे से लगातार धुआं उठ रहा है. पुलिस ने कहा है कि आग पूरी तरह बुझने के बाद ही नुकसान का सही आकलन और चालक के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

पढ़ें बीकानेर की एक और खबर

जोधपुर-बीकानेर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, दो की मौत, तीन घायल
Bikaner News: बीकानेर से बड़ी खबर सामने आई है. जोधपुर-बीकानेर हाईवे पर शनिवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. इस दर्दनाक दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

हादसा हाईवे पर गणेशम होटल के पास हुआ, जहां अचानक दो कारें तेज रफ्तार में आमने-सामने टकरा गईं. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और सड़क पर अफरातफरी का माहौल बन गया. हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.

मृतकों में एक पुरुष और एक महिला शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, सभी लोग बीकानेर निवासी थे और शादी समारोह से लौट रहे थे. हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को तुरंत पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों ने घायलों की स्थिति नाजुक बताई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bikaner Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news