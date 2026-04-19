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बीकानेर में था एक 'जादुई घड़ा', जो बताता मौसम-बारिश और रिश्तों का मिजाज!

Bikaner Foundation day: बीकानेर आज अपना 539वां स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक जश्न नहीं, ये उस इतिहास का उत्सव है, जो सदियों से इस शहर की रगों में बहता आया है.

Edited byAman SinghUpdated byAman Singh
Published: Apr 19, 2026, 07:00 PM|Updated: Apr 19, 2026, 07:00 PM
बीकानेर में था एक 'जादुई घड़ा', जो बताता मौसम-बारिश और रिश्तों का मिजाज!
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Bikaner Foundation day: रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर बसा बीकानेर अपना 539वां स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक जश्न नहीं, ये उस इतिहास का उत्सव है, जो सदियों से इस शहर की रगों में बहता आया है. सन 1488 में राव बीका ने जब इस शहर की नींव रखी थी, तब शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि बीकानेर एक दिन अपनी संस्कृति, परंपराओं और अनोखी विरासत के लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाएगा.

यहां की हवेलियां, किले, लोक जीवन और रीति-रिवाज हर चीज अपने आप में एक कहानी कहती है, लेकिन इन कहानियों में एक किस्सा ऐसा भी है, जो सुनने में जितना अनोखा है, उतना ही रहस्यमयी भी ”घड़ा फिराने की परंपरा” है. सैकड़ों साल पहले अक्षय तृतीया के दिन जो कि बीकानेर की स्थापना का भी दिन माना जाता है, जहां मिट्टी पर रखकर एक घड़ा घुमाया जाता था.

अब आप सोच रहे होंगे एक साधारण सा घड़ा आखिर क्या बता सकता है. तो यही घड़ा आने वाले समय का हाल तय करता था. अगर घड़ा तेजी से घूमता तो इसे अशुभ संकेत माना जाता यानी मौसम खराब रहने की आशंका, रिश्तों में तनाव और हालात बिगड़ने के संकेत.

वहीं अगर घड़ा धीरे-धीरे और स्थिरता से घूमता तो इसे शुभ माना जाता अच्छी बारिश, बेहतर हालात और मजबूत संबंधों की उम्मीद की जाती. सुरपुरा गांव के लोग इस परंपरा का अहम हिस्सा होते थे. उनसे पूछा जाता कि आने वाले समय में जोधपुर और बीकानेर राजघरानों के संबंध कैसे रहेंगे. बीमारियों का प्रकोप होगा या नहीं, शहर के हालात कैसे होंगे.

शोधकर्ता नितिन गोयल बताते हैं कि रियासतकालीन दस्तावेजों में इस परंपरा का साफ जिक्र मिलता है उस दौर में जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था, तब इस तरह की परंपराएं ही लोगों के लिए भविष्य को समझने का जरिया थीं. राजा-राजघराने भी इन संकेतों को गंभीरता से लेते थे और फैसले भी कई बार इसी आधार पर किए जाते थे.


आज भले ही वक्त बदल गया हो तकनीक आगे बढ़ गई हो, लेकिन बीकानेर की ये परंपराएं आज भी उसके इतिहास की गहराई को दर्शाती हैं. यही तो खासियत है बीकानेर की जहां हर रेत का कण एक कहानी कहता है.

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