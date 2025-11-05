Zee Rajasthan
बीकानेर में खेत की ढाणी में लगी भीषण आग, सोते समय जिंदा जल गई 30 साल की सुशीला

Bikaner News: राजस्थान में बीकानेर जिले के श्रीकोलायत क्षेत्र के हदां थाना इलाके में रविवार को एक हृदयविदारक हादसा हो गया. खेत में बनी एक ढाणी में अचानक आग लगने से 30 वर्षीय महिला सुशीला की जिंदा जलकर मौत हो गई. आग इतनी भीषण थी कि महिला को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला.

Published: Nov 05, 2025, 03:01 PM IST | Updated: Nov 05, 2025, 03:01 PM IST

Bikaner News: जिले के श्रीकोलायत क्षेत्र के हदां थाना इलाके में रविवार को एक हृदयविदारक हादसा हो गया. खेत में बनी एक ढाणी में अचानक आग लगने से 30 वर्षीय महिला सुशीला की जिंदा जलकर मौत हो गई. आग इतनी भीषण थी कि महिला को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते पूरी ढाणी राख में तब्दील हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह हादसा सुबह के समय हुआ जब सुशीला अपनी ढाणी में सो रही थी. बताया जा रहा है कि खेत में रखे भूसे और लकड़ी में अचानक आग भड़क उठी, जिसने पलभर में पूरी झोपड़ी को अपनी चपेट में ले लिया. ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग इतनी फैल चुकी थी कि बचाव संभव नहीं हो पाया.

इस हादसे में ढाणी में रखे करीब 16 लाख रुपये के जेवरात, कपड़े, धान की बोरियां, एक गाय और तीन बकरियां भी जलकर राख हो गईं. ग्रामीणों का कहना है कि आग लगने के कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया, न घर बचा, न सामान, न ही जानवर. घटना की सूचना मिलते ही हदां थाना पुलिस और ग्राम विकास अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कोलायत उप-जिला अस्पताल की मोर्च्यूरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन
दुर्घटना की जानकारी मिलते ही कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया और प्रशासन से तत्काल रिपोर्ट तलब की. उन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है.

गांव में शोक की लहर
गांव में इस दर्दनाक हादसे के बाद शोक की लहर दौड़ गई है. आसपास के लोग पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर सांत्वना दे रहे हैं. आग लगने के सटीक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या चूल्हे की चिंगारी को वजह माना जा रहा है.

राजस्व विभाग की टीम नुकसान का आकलन कर रही
फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और राजस्व विभाग की टीम नुकसान का आकलन कर रही है. गांव में घटना के बाद माहौल बेहद गमगीन है. एक पल में पूरे परिवार का आशियाना और सहारा राख में बदल गया.

