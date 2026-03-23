राजस्थान के इस जिले में निभाई जाती है गणगौर की अनोखी परंपरा, सिर पर गणगौर रखकर दौड़ते हैं पुरुष

Bikaner Gangaur Festival: राजस्थान की संस्कृति में रची-बसी आस्था और परंपरा की अद्भुत मिसाल बीकानेर में गणगौर उत्सव के दौरान सदियों पुरानी अनोखी दौड़ ने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा है, जहां इतिहास, विश्वास और जोश एक साथ नजर आए, जहां गणगौर को लेकर अनोखी दौड़ होती है.

बीकानेर के चौंतीना कुआं से शुरू होकर कोटगेट तक गणगौर की पारंपरिक दौड़ पहुंचती है. भादाणी समाज के लोग सिर पर गणगौर रखकर दौड़ते नजर आए. यह परंपरा रियासत काल से लगातार निभाई जा रही है. मान्यता के अनुसार, करीब 450 साल पहले करमचंद बच्छावत की गणगौर को लूटने का प्रयास हुआ था, तब उन्होंने अपने गुरु भादाणी समाज को इसकी जिम्मेदारी सौंपी.

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समाज के लोगों ने दौड़कर गणगौर को सुरक्षित बचाया और तभी से यह परंपरा आज तक जारी है. बीकानेर की इस परंपरा की खास बात यह है कि यहां पुरुष सिर पर गणगौर लेकर दौड़ते हैं, जबकि देशभर में आमतौर पर महिलाएं गणगौर को सिर पर लेकर चलती हैं यही वजह है कि यह परंपरा पूरे भारत में अनोखी मानी जाती है.

ऐसा भी कहा जाता है कि राजघराने की गणगौर और भादाणी समाज की गणगौर दोनों बहनों के रूप में मानी जाती हैं. आस्था इतनी गहरी है कि मान्यता है सिर पर गणगौर रखकर दौड़ने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

इस मौके पर पूर्व मंत्री बीडी कल्ला ने भी भागीदारी निभाई और इस ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा बने. आयोजन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. बीकानेर की ये परंपरा सिर्फ एक दौड़ नहीं, बल्कि सदियों पुरानी विरासत, आस्था और विश्वास का जीवंत प्रतीक है, जो आज भी पूरे उत्साह के साथ निभाई जा रही है.

