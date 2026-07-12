Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bikaner
  • /मंत्री सुमित गोदारा ने बीकानेर में 5 करोड़ के स्कूल भवन का किया भूमिपूजन, 40 करोड़ के अस्पताल की घोषणा

मंत्री सुमित गोदारा ने बीकानेर में 5 करोड़ के स्कूल भवन का किया भूमिपूजन, 40 करोड़ के अस्पताल की घोषणा

Bikaner News: बीकानेर जिले के नापासर में कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने करीब 5 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले आधुनिक राजकीय विद्यालय भवन का भूमि पूजन किया. इस दौरान उन्होंने विद्यालय के लिए 50 लाख रुपये की अत्याधुनिक लाइब्रेरी, 40 करोड़ रुपये के उपजिला अस्पताल, 500 नई रोड लाइटें, 80 लाख रुपये की जेट मशीन और 31 जुलाई को नगर पालिका में जनसुनवाई आयोजित करने की घोषणा की.

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jul 12, 2026, 04:30 PM|Updated: Jul 12, 2026, 04:30 PM
मंत्री सुमित गोदारा ने बीकानेर में 5 करोड़ के स्कूल भवन का किया भूमिपूजन, 40 करोड़ के अस्पताल की घोषणा
Image Credit: Bikaner NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर जिले के नापासर को शिक्षा और विकास के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है. कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने करीब 5 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले आधुनिक राजकीय विद्यालय भवन का भूमिपूजन किया. इस दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और नगर विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की.

5 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा विद्यालय

Add Zee News as a Preferred Source

करीब 5 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह विद्यालय क्षेत्र के विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा. इस मौके पर मंत्री ने विद्यालय परिसर में अत्याधुनिक लाइब्रेरी निर्माण के लिए 50 लाख रुपये देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और भामाशाहों का सहयोग इस दिशा में सराहनीय उदाहरण है.

उपजिला अस्पताल के लिए भूमि आवंटित

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मंत्री सुमित गोदारा ने नापासर के विकास को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी की. उन्होंने बताया कि नापासर में 40 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले उपजिला अस्पताल के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है. इसके अलावा शहर में 500 नई रोड लाइटें लगाई जाएंगी और दीपावली तक नगर पालिका को 80 लाख रुपये की आधुनिक जेट मशीन उपलब्ध कराई जाएगी.

साथ ही 31 जुलाई को नापासर नगर पालिका में जनसुनवाई आयोजित करने की भी घोषणा की.

मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि शिक्षा और विकास के क्षेत्र में भामाशाहों की भागीदारी पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायक है. उन्होंने विश्वास जताया कि सरकारी प्रयासों और सामाजिक सहयोग से नापासर विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bikaner Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

अलवर में सेल्समैन को मारी गोली, 898 रुपये के लिए पेट्रोल चला दिया कट्टा

राजस्थान में 13 जुलाई से थमेंगे ट्रकों के पहिए! 10 हजार ट्रक बंद रहने का दावा, बढ़ सकती है महंगाई

राजस्थान में तबादलों का महाधमाका! PHED, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, पुलिस और होमगार्ड समेत कई विभागों में व्यापक फेरबदल

Nagaur News: खेत से थाने तक घसीटा गया बुजुर्ग किसान, पुलिस पर गंभीर आरोप

डूंगरपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल! एक साथ 289 पुलिसकर्मियों के तबादले, कई थानों को मिले नए थानाधिकारी

राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज, 15 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट

पटवारियों की ट्रांसफर लिस्ट में आया MLA शैलेश दिगम्बर सिंह का नाम, मचा हड़कंप

अलवर में दिनदहाड़े खूनी खेल, प्रेमिका के कहने पर आशिक ने पेट्रोल पंप सेल्समैन को मारी गोली

जोधपुर में आधी रात चला बड़ा एक्शन! नियम तोड़ने वाली लग्जरी और स्लीपर बसें सीज, कई के कटे चालान

पर्यावरण संरक्षण के लिए हर पंचायत में बनेंगे 7 वन मित्र, 2 महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य, सरकार ने जारी किए निर्देश

ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग होगी और तेज, जल्द लॉन्च होगा नया पोर्टल, नई वेबसाइट में होंगे कई स्मार्ट फीचर्स

Jhunjhunu: 26 लाख के जेवर चोरी का मामला, पुलिस कांस्टेबल संदीप निलंबित

CM भजनलाल शर्मा की बड़ी सौगात, 1268 करोड़ की नसीराबाद-सरवाड़-केकड़ी-देवली फोरलेन का शिलान्यास

बारां में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, पांच लोग गंभीर घायल, सभी जिला अस्पताल रेफर

बासी पनीर की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 11 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

जयपुर में बीच सड़क महिला को किया 'हिप्नोटाइज', एड्रेस पूछने के बहाने उतारे गहने

राजस्थान में मानसून पर लगा ‘EMERGENCY BREAK’! 7 दिनों तक बारिश गायब, अब भीषण गर्मी करेगी टॉर्चर

तबादला सूची जारी होते ही मंत्रियों के घर पहुंचे कर्मचारी, किसी ने खिलाई मिठाई तो किसी ने सौंपा ज्ञापन

राजस्थान में सरकारी रिकॉर्ड से क्यों हटेगा 'दलित' शब्द ! अब क्या होगा इस्तेमाल ?

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! कमजोर पड़ा मानसून, जानिए अब कब होगी बारिश

नीरज शर्मा हत्या कांड मामले में नया मोड़, भाई बोला-महीनों छिपाकर रखा पिता, फिर...

राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून, जानें अगले 7 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम

पुलिस जवान के सामने चलीं तलवारें, जमीन विवाद ने लिया खूनी मोड़, तलवारों से हमला, 8 लोग घायल

RPSC वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, 4.15 लाख अभ्यर्थी, 1200+ केंद्र और 14 विषय; यहां पढ़ें पूरी गाइड

अमायरा केस: 'मेरे बच्चे को मारा गया है, वो इतनी डरी हुई थी कि कूद गई' कहते हुए मां ने मदन दिलावर से की यह अपील

खुशखबरी! सोना हुआ सस्ता, चांदी भी नीचे फिसली, जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

धौलपुर में बारिश बनी काल! आधी रात भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान, मलबे में दबा पूरा परिवार

पेपर लीक मास्टरमाइंड का नया कनेक्शन! ढाका के पिता की 20 करोड़ की लीज पर मचा बवाल

बेटी की मौत पर न्याय मांग रहे परिवार का BJP प्रदेश कार्यालय पर धरना, मदन राठौड़ ने न्याय दिलाने का दिया भरोसा

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस का केंद्र पर हमला, ट्रस्ट भंग करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

डीडवाना में पुठ फेरे से लौट रहे परिवार पर टूटा कहर, तेज रफ्तार ट्रेलर से भिड़ी पिकअप, 14 घायल, 3 की हालत गंभीर

झालावाड़ में शादी नहीं कराई तो भतीजे ने कर दी ताऊ की हत्या, धारदार गंडासी किया हमला

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, आसमान से जमीन पर गिरे दाम! जानें ताजा रेट

अगले 3 दिन पड़ेंगे भारी! राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री ने डराया, जयपुर-सीकर समेत 30 जिलों में भारी अलर्ट

अंतिम संस्कार में जा रहे दो युवकों को रोडवेज बस ने कुचला, सिर से भेजा निकल गया बाहर, बीच सड़क पर दर्दनाक मौत

राजस्थान ऊर्जा विभाग में बड़ा फेरबदल, जयपुर डिस्कॉम की बदली पूरी टीम

TAGS:
Bikaner news
Rajasthan news
Sumit Godara

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मंत्री सुमित गोदारा ने बीकानेर में 5 करोड़ के स्कूल भवन का किया भूमिपूजन, 40 करोड़ के अस्पताल की घोषणा
Bikaner news
2
Rajasthan news
3
Dungarpur news
4
Jodhpur news
5
Rajasthan crime