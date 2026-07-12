/मंत्री सुमित गोदारा ने बीकानेर में 5 करोड़ के स्कूल भवन का किया भूमिपूजन, 40 करोड़ के अस्पताल की घोषणा

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Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर जिले के नापासर को शिक्षा और विकास के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है. कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने करीब 5 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले आधुनिक राजकीय विद्यालय भवन का भूमिपूजन किया. इस दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और नगर विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की.
5 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा विद्यालय
करीब 5 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह विद्यालय क्षेत्र के विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा. इस मौके पर मंत्री ने विद्यालय परिसर में अत्याधुनिक लाइब्रेरी निर्माण के लिए 50 लाख रुपये देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और भामाशाहों का सहयोग इस दिशा में सराहनीय उदाहरण है.
उपजिला अस्पताल के लिए भूमि आवंटित
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मंत्री सुमित गोदारा ने नापासर के विकास को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी की. उन्होंने बताया कि नापासर में 40 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले उपजिला अस्पताल के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है. इसके अलावा शहर में 500 नई रोड लाइटें लगाई जाएंगी और दीपावली तक नगर पालिका को 80 लाख रुपये की आधुनिक जेट मशीन उपलब्ध कराई जाएगी.
साथ ही 31 जुलाई को नापासर नगर पालिका में जनसुनवाई आयोजित करने की भी घोषणा की.
मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि शिक्षा और विकास के क्षेत्र में भामाशाहों की भागीदारी पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायक है. उन्होंने विश्वास जताया कि सरकारी प्रयासों और सामाजिक सहयोग से नापासर विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा.
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