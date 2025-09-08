Churu News: अस्पताल की इमरजेंसी के सामने ऑटो में गूंजी किलकारी! महिला ने दिए बच्चे को जन्म

Churu News: चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल के सामने रविवार शाम एक मानवीय और चमत्कारी घटना सामने आई, जहां एक महिला ने चलते ऑटो में बच्चे को जन्म दिया. अस्पताल की त्वरित कार्रवाई और मानवीय दृष्टिकोण ने मां और नवजात की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. जानकारी के अनुसार, रतनगढ़ निवासी 30 वर्षीय नौशिदा अपने पीहर चूरू के वार्ड 69 में आई हुई थी.

रविवार दोपहर को उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जिसके बाद परिजन उसे तुरंत टैक्सी से राजकीय भरतिया अस्पताल लेकर जा रहे थे. लेकिन रास्ते में प्रसव पीड़ा इतनी तेज हो गई कि अस्पताल की नई इमरजेंसी बिल्डिंग के सामने ही ऑटो में नौशिदा ने बच्चे को जन्म दे दिया.

इस दौरान लेबर रूम में मौजूद डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत मां और नवजात को संभाला. गंभीर अवस्था में नौशिदा को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया. वर्तमान में जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में हैं. इस घटना ने राजकीय भरतिया अस्पताल के स्टाफ की तत्परता और संवेदनशीलता को उजागर किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

स्थानीय लोगों ने अस्पताल की इस त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की है. यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं में मानवीय पहलू की अहमियत को दर्शाती है. नौशिदा के परिजनों ने भी डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ का आभार व्यक्त किया. इस घटना ने एक बार फिर साबित किया कि समय पर की गई कार्रवाई जीवन रक्षा में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-