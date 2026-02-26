Zee Rajasthan
"पकड़ो तो सज़ा हो, बरी नहीं!" – नए आईजी ओमप्रकाश मेघवाल का सख्त बयान, जांच-पैरवी मजबूत करने का ऐलान

Rajasthan News: बीकानेर रेंज के नए पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) ओमप्रकाश मेघवाल ने हाल ही में कार्यभार ग्रहण किया और पदभार संभालते ही एक महत्वपूर्ण बयान दिया, जो सोशल मीडिया और समाचारों में काफी चर्चा में है.

"पकड़ो तो सज़ा हो, बरी नहीं!" – नए आईजी ओमप्रकाश मेघवाल का सख्त बयान, जांच-पैरवी मजबूत करने का ऐलान

Bikaner IG Om Prakash Meghwal: बीकानेर रेंज के नए आईजी ओमप्रकाश मेघवाल का बयान चर्चा में, कार्यभार ग्रहण करते ही दिया बयान कहा - आरोपियों को पकड़ते है और वे कुछ दिन बाद बरी हो जाते है, लोग ठगा सा महसूस करते है, मामलों की जांच और अदालत में पैरवी को और मजबूत बनाया जाएगा.


बीकानेर रेंज के नए आईजी ओमप्रकाश ने पदभार ग्रहण किया और पदभार ग्रहण करने के साथ ही मीडिया में उनके द्वारा दिए एक बयान की चर्चा हो रही है मीडिया से बातचीत में कहा कि केवल आरोपी गिरफ्तार कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पर्याप्त नहीं है.


कई बार चालान पेश होने के बाद आरोपी बरी हो जाते हैं, जिससे समाज और परिवादी खुद को ठगा महसूस करते हैं. इसलिए अब मामलों की जांच और अदालत में पैरवी को और मजबूत बनाया जाएगा. हाल ही में हुई गिरफ्तारी के प्रकरण में स्पेशल पीपी को जोड़कर जांच के अहम बिंदुओं की समीक्षा की गई है, ताकि आरोपी किसी भी सूरत में छूट न सके.

नाबालिग दुष्कर्म व हत्या मामले में विशेष टीम गठित कर शीघ्र चालान पेश करने की तैयारी है. महिला व पॉक्सो प्रकरणों में कड़ी सजा दिलाना प्राथमिकता रहेगा. आईजी ने सीमा पार से ड्रग्स तस्करी और ड्रोन गतिविधियों को भी गंभीर चुनौती बताया.


आईजी ओमप्रकाश अपनी दबंग कार्यशैली के लिए जाने जाते है और इस बयान के बाद ये साफ़ है की बीकानेर रेंज में अब अपराधियों में अपराध करने के पहले भय व्याप्त होगा बयान आमजन को न्याय दिलाने की कदम में चर्चा और सुर्खियां बटोर रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

