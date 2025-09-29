भीलवाड़ा और पाली के बाद अब बीकानेर में झाड़ियों में मिली नवजात, तस्वीर देख रो पड़ेगा दिल

Bikaner News: नवरात्र का समय मां शक्ति की आराधना और कन्या पूजन का पर्व माना जाता है लेकिन इसी श्रद्धा और आस्था के बीच राजस्थान से आई घटनाओं ने समाज की आत्मा को झकझोर दिया है. बीकानेर, पाली और भीलवाड़ा जिलों से बीते छह दिनों में तीन मासूम बच्चियों को निर्ममता से झाड़ियों, पत्थरों और मिट्टी में फेंक दिया गया.

बीकानेर जिले के लूणकरनसर के कालवास गांव में रविवार को दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आया. गांव की सीमा पर झाड़ियों में मिट्टी और रेत में लिपटी एक नवजात बच्ची पड़ी थी. राहगीर ने पहले उसे मृत समझा लेकिन पास जाकर देखा तो उसकी सांसें चल रही थीं. उसने तुरंत लोगों को सूचना दी और बच्ची को कपड़े में लपेटकर अस्पताल ले जाया गया.

डॉक्टरों ने समय रहते उसे जीवनदान दिया. फिलहाल बच्ची पीबीएम अस्पताल के शिशु रोग विभाग की नर्सरी में भर्ती है. चिकित्सकों का कहना है कि वह सात माह के गर्भ में जन्मी है और उसका वजन महज एक किलो है. समाजसेवियों ने कहा कि नवरात्र में देवी के रूप में पूजी जाने वाली कन्या का इस रूप में मिलना जीवन शक्ति का प्रतीक है. पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

भीलवाड़ा में पत्थरों में दबाया, होंठ फेविक्विक से चिपकाए

23 सितंबर को भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया क्षेत्र में और भी खौफनाक मामला सामने आया. यहां पत्थरों के बीच एक नवजात दबा हुआ मिला. उसके मुंह में पत्थर ठूंसा गया था और उसकी आवाज दबाने के लिए होंठों को फेविक्विक से चिपका दिया गया था. जांच में सामने आया कि यह अमानवीय कृत्य एक अविवाहित युवती और उसके पिता ने बदनामी के डर से किया. फिलहाल बच्चा अस्पताल में भर्ती है और जिंदगी की जंग लड़ रहा है.

पाली में कंबल में लपेट झाड़ियों में छोड़ा

25 सितंबर को पाली जिले के गिरादड़ा क्षेत्र में झाड़ियों से रोने की आवाज सुनकर लोगों ने एक और नवजात बच्ची को बचाया. यह बच्ची महज दो दिन की थी. उसे कंबल में लपेटकर रूपावास-भांवरी रोड पर झाड़ियों में फेंका गया था. स्थानीय लोगों ने उसे सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया.

जयपुर में नाले के पास मिला नवजात

जयपुर में नाले के पास नवजात का शव मिलने से फैली सनसनी फैल गई. घटना गांधी नगर थाना इलाके के लवण मार्ग की है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात का शव मोर्चरी में रखवाया. पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया. गांधी नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.



डूंगरपुर में जिला अस्पताल के बाहर नवजात की मौत हो गई. इलाज के दौरान नवजात की मौत हुई. नवजात तीन दिन पहले मिला था और किसी बीमारी से ग्रसित था. पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया. पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद अंतिम संस्कार होगा.

नवरात्र जैसे पावन समय में जब लोग कन्याओं-बच्चों को देवी का स्वरूप मानकर पूजते हैं, उसी दौरान मासूम बच्चियों के साथ हुई ये घटनाएं समाज पर बड़ा सवाल खड़ा करती हैं. यह सिर्फ अपराध नहीं बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर है.

