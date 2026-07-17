/मानवता हुई शर्मसार! झाड़ियों में मिला जिंदा नवजात, रोने की आवाज बनी जीवनदान

Bikaner Abandoned Newborn: राजस्थान के बीकानेर जिले के रणजीतपुरा क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक खंडहरनुमा इलाके की झाड़ियों में एक नवजात शिशु जीवित अवस्था में मिला. सुबह के समय झाड़ियों से लगातार रोने की आवाज सुनाई देने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. जब लोगों ने झाड़ियों के बीच देखा तो वहां एक नवजात मासूम पड़ा हुआ था. यह दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया. ग्रामीणों ने बिना देर किए बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला और तत्काल पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी.

ग्रामीणों की सूझबूझ से बची मासूम की जिंदगी

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ग्रामीणों की तत्परता और संवेदनशीलता के चलते नवजात की जान बच सकी. सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची. प्राथमिक जांच के बाद नवजात को तत्काल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है. डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल बच्चे की हालत स्थिर है और लगातार मेडिकल मॉनिटरिंग की जा रही है.

पुलिस ने शुरू की जांच, दोषियों की तलाश तेज

घटना की सूचना मिलते ही रणजीतपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. थानाधिकारी जगदीश सिंह शेखावत ने बताया कि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, स्थानीय लोगों से पूछताछ और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि नवजात को वहां कौन छोड़कर गया. पुलिस का कहना है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ग्रामीणों में आक्रोश, कठोर कार्रवाई की मांग

इस घटना के सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि एक मासूम को इस तरह झाड़ियों में छोड़ देना बेहद अमानवीय कृत्य है. लोगों ने दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसी शर्मनाक हरकत करने की हिम्मत न कर सके. साथ ही ग्रामीणों ने नवजात की जान बचाने में सहयोग करने वाले लोगों की सराहना भी की.

मानवता के बीच उम्मीद की किरण

जहां एक ओर किसी ने नवजात को बेसहारा छोड़कर मानवता को शर्मसार किया, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों की संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई ने इंसानियत की मिसाल पेश की. समय रहते मासूम को अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिससे उसकी जान बच सकी. अब सभी की निगाहें पुलिस जांच पर टिकी हैं कि आखिर इस मासूम को झाड़ियों में छोड़ने वाला कौन है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है.

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