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मानवता हुई शर्मसार! झाड़ियों में मिला जिंदा नवजात, रोने की आवाज बनी जीवनदान

Bikaner News: बीकानेर के रणजीतपुरा क्षेत्र में खंडहरनुमा इलाके की झाड़ियों से एक जीवित नवजात मिलने से सनसनी फैल गई. रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मासूम की जान बचाई. सूचना पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत स्थिर है. पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्चे को छोड़ने वालों की तलाश शुरू कर दी है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 17, 2026, 11:58 AM|Updated: Jul 17, 2026, 11:58 AM
मानवता हुई शर्मसार! झाड़ियों में मिला जिंदा नवजात, रोने की आवाज बनी जीवनदान
Image Credit: Bikaner Abandoned NewbornSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bikaner Abandoned Newborn: राजस्थान के बीकानेर जिले के रणजीतपुरा क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक खंडहरनुमा इलाके की झाड़ियों में एक नवजात शिशु जीवित अवस्था में मिला. सुबह के समय झाड़ियों से लगातार रोने की आवाज सुनाई देने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. जब लोगों ने झाड़ियों के बीच देखा तो वहां एक नवजात मासूम पड़ा हुआ था. यह दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया. ग्रामीणों ने बिना देर किए बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला और तत्काल पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी.

ग्रामीणों की सूझबूझ से बची मासूम की जिंदगी

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ग्रामीणों की तत्परता और संवेदनशीलता के चलते नवजात की जान बच सकी. सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची. प्राथमिक जांच के बाद नवजात को तत्काल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है. डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल बच्चे की हालत स्थिर है और लगातार मेडिकल मॉनिटरिंग की जा रही है.

पुलिस ने शुरू की जांच, दोषियों की तलाश तेज

घटना की सूचना मिलते ही रणजीतपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. थानाधिकारी जगदीश सिंह शेखावत ने बताया कि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, स्थानीय लोगों से पूछताछ और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि नवजात को वहां कौन छोड़कर गया. पुलिस का कहना है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ग्रामीणों में आक्रोश, कठोर कार्रवाई की मांग

इस घटना के सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि एक मासूम को इस तरह झाड़ियों में छोड़ देना बेहद अमानवीय कृत्य है. लोगों ने दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसी शर्मनाक हरकत करने की हिम्मत न कर सके. साथ ही ग्रामीणों ने नवजात की जान बचाने में सहयोग करने वाले लोगों की सराहना भी की.

मानवता के बीच उम्मीद की किरण

जहां एक ओर किसी ने नवजात को बेसहारा छोड़कर मानवता को शर्मसार किया, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों की संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई ने इंसानियत की मिसाल पेश की. समय रहते मासूम को अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिससे उसकी जान बच सकी. अब सभी की निगाहें पुलिस जांच पर टिकी हैं कि आखिर इस मासूम को झाड़ियों में छोड़ने वाला कौन है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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